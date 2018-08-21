Надія Матвєєва розповіла про особисте життя

Відома ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва нарешті розповіла про особисте життя! В ексклюзивному інтерв’ю для журналу «Отдохни» вона зізналася, що знову перебуває у стосунках. Детальніше – в нашому матеріалі.

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Ведуча популярного проекту «Все буде добре» Надія Матвєєва знову закохана! Про це вона розповіла в інтерв’ю для журналу «Отдохни». Уже понад рік вона перебуває у стосунках на відстані. Познайомилася Надія зі своїм коханим на відпочинку. До слова, її суджений навіть не знав, що зустрів улюбленицю мільйонів телеглядачів.

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Чоловік пишається своєю коханою, захоплюється її жіночністю і кулінарними здібностями. Надю влаштовує все те, що відбувається зараз, і дивитися в далеке майбутнє вона поки що не хоче. Наша улюблена телеведуча чудово проводить час, відпочиває з коханим чоловіком від київської метушні та просто насолоджується неймовірними моментами. Нам залишається лише порадіти за неї та побажати від душі всього найкращого!

Більше інформації читайте в новому номері глянцю «Отдохни»!

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