Цієї суботи, 20.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 підготувало для глядачів багато цікавих учасників. На кастинг в Полтаві прийде серйозний Микола. Навіщо чоловік приїхав на грандіозне вокальне шоу країни?

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Дивіться відеоанонси випуску 8 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Полтаві:

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від восьмого кастингу в Полтаві Х-фактор 9 випуск 8 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Полтаві прийде серйозний Микола. Навіщо чоловік приїхав на грандіозне вокальне шоу країни? Детальніше - в матеріалі

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від восьмого кастингу в Полтаві Х-фактор 9 випуск 8 вже сьогодні з'явиться на телеекранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Полтаві прийде серйозний Микола. Навіщо чоловік приїхав на грандіозне вокальне шоу країни? Детальніше - в матеріалі

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