В эту субботу, 20.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 подготовило для зрителей много интересных участников. На кастинг в Полтаве придет серьезный Николай. Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны?

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Смотрите видеоанонсы выпуска 8 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Полтаве:

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от восьмого кастинга в Полтаве Х-фактор 9 выпуск 8 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Полтаве придет придет серьезный Николай. Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны? Подробнее – в материале

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от восьмого кастинга в Полтаве Х-фактор 9 выпуск 8 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Полтаве придет придет серьезный Николай. Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны? Подробнее – в материале

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