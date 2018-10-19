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Телеканал СТБ / Учасники кастингу «Х-фактор»-9 гурт «Фіолет» випустив новий альбом

Учасники кастингу «Х-фактор»-9 гурт «Фіолет» випустив новий альбом

Телеканал СТБ

Гурт «Фіолет», який цього року вдруге спробував свої сили на кастингу «Х-фактор», випустив новий альбом під назвою «Aurora». Читайте докладніше.

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Новый альбом группы Фіолет

Робота над новим альбомом тривала близько двох років. До його створення долучилися 10 різноманітних музикантів. В «Аurora» увійшли 11 пісень і 3 бонус-треки.

Альбом Аврора группы Фиолет

За словами фронтмена гурту Сергія Мартинюка, альбом присвячений тим, хто знає, що таке поразка і розчарування, проте незважаючи на це, не ламається і йде до своєї мети.

«Кожен альбом «Фіолет» символізував для мене початок нової епохи в житті гурту, в той час як «Аurora» — це підсумок і своєрідна ода нашій юності з її максималізмом, крайнощами і бажаннями змінити світ вже і сьогодні, — розповідає фронтмен гуртуСергій Мартинюк. — Це духовний трамплін до нового періоду життя, більш дорослого і сильного. Альбом «Аurora» я хочу присвятити всім тим, кого ще вчора гнобили в школі та університеті, хто знає, що таке поразка і розчарування, але в русі до своїх мрій вже сьогодні з бридкого каченяти перетворюється на героя нашого часу. «Аurora» — це символ світла наших бажань та ідей, заради яких ми готові творити подвиги і міняти реальність».

Автором усіх пісень альбому є Сергій Мартинюк. Як розповідав фронтмен гурту, натхнення чекало його в найнесподіваніших місцях:

«Пісні з альбому написані в турових переїздах, фестивальних гримерках, на нічних кухнях друзів, на верхніх полицях поїзда Київ—Луцьк і навіть на задньому сидінні таксі. Їх усіх об’єднує жага життя».

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Слухайте треки з нового альбому гурту «Фіолет» вже зараз!

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