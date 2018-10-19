Участники кастинга «Х-фактор»-9 группа «Фіолет» выпустила новый альбом

Группа «Фіолет», которая в этом году второй раз пробовала свои силы на кастинге «Х-фактор», выпустила новый альбом под названием «Aurora». Читайте подробнее.

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Работа над новым альбомом продлилась около двух лет. К его созданию присоединились 10 различных музыкантов. В «Аurora» вошли 11 песен и 3 бонус-трека.

По словам фронтмена группы Сергея Мартынюка, альбом посвящен тем, кто знает, что такое поражение и разочарование, однако, несмотря на это, не ломается и идет к своей цели.

«Каждый альбом «Фіолет» символизировал для меня начало новой эпохи в жизни группы, в то время как «Аurora» — это итог и своеобразная ода нашей юности с ее максимализмом, крайностями и желаниями изменить мир уже и сегодня, — рассказывает фронтмен группы Сергей Мартынюк. – Это духовный трамплин к новому периоду жизни, более взрослому и сильному. Альбом «Аurora» я хочу посвятить всем тем, кого еще вчера угнетали в школе и университете, кто знает, что такое поражение и разочарование, но в движении к своим мечтам уже сегодня из гадкого утенка превращается в героя нашего времени. «Аurora» — это символ света наших желаний и идей, ради которых мы готовы творить подвиги и менять реальность».

Автором всех песен альбома является Сергей Мартынюк. Как рассказывал, фронтмен группы, вдохновение поджидало его в самых неожиданных местах:

«Песни из альбома написаны в туровых переездах, фестивальных гримерках, на ночных кухнях друзей, на верхних полках поезда Киев–Луцк и даже на заднем сиденье такси. Их всех объединяет жажда жизни».

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Слушайте треки из нового альбома группы «Фіолет» прямо сейчас!

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