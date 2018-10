Гороскоп на тиждень з 15 по 21 жовтня розповість, що потрібно знати кожному знакові зодіаку, щоб мати молодший вигляд! Спосіб життя і психологічний стан у рівній мірі впливають на швидкість процесу старіння. І ці фактори неабияк залежать від зодіакальної належності. Які ж виклики на вас чекають, і як уберегти себе від них, щоб мати молодший вигляд, зараз дізнаємось. Детальний гороскоп на тиждень з 15 по 21 жовтня знайдете в нашому матеріалі.

Ви, як завжди, енергійні, тож і цього тижня вам вистачить сил і натхнення розвіяти свої негативні думки про майбуття. Якщо важко звільняти голову від негативу, почніть просто з масажу обличчя і продовжуйте споглядати місця з гарною архітектурою і пейзажами.

Цього тижня вас намагатимуться здивувати. Хай би якою на перший погляд проблемною здавалася новина чи подія, будьте відкритими їй і ваші очі точно засяють. Допоможе вам у цьому благодійний вчинок. Озирніться, можливо, поряд є людина з якою ви розділите приємні моменти і зробите її щасливою.

В цей період слід уникати зустрічей зі старими друзями. Таке рандеву може перерости в палку суперечку і зіпсує настрій надовго. А зморшки «похмурості» вам не личать! Тому краще займіть вільні вечори справами, які давно відкладали.

Цього тижня варто обмежити поширення своєї доброти на оточення і приділити більше уваги власному відпочинку. Все одно вашої енергії у цей період не вистачить на всіх, тому спокійно лягайте спати до півночі. Адже саме вночі активізується регенерація клітин.

Вкрай потрібна відпустка або веселий вікенд. Зірки стали так, що саме цього тижня ваша свідомість буде затуманена, тому краще перезавантажитись новими позитивними враженнями. Головне – під час активних вихідних не забути про комфортне взуття. І щасливий вираз обличчя забезпечено надовго!

Цього тижня вас так і тягтиме до спілкування. Щоб співрозмовники не замислювалися про ваш вік, приділіть увагу своїй зачісці. Віддавайте перевагу зібраному волоссю і червоній помаді. Так ваша енергія не розтрачатиметься, а лаконічність, навпаки, додасть привабливості.

Слід пити багато води та активно займатися спортом або виконувати інші фізичні вправи. Саме у цей період маєте шанс закріпити гарну звичку чи позбутися шкідливої, головне – без вагань почніть діяти.

Цього тижня важливо залишатись у спокої і не реагувати на будь-які провокації, особливо з боку родичів. Запасіться терпінням і чаєм із шипшини чи калини, адже людина старіє не тільки від віку, а й від стресу.

Саме час сісти на дієту, вашій витримці цього тижня позаздрив би кожен. Головне – підійти з розумом, щоб не нашкодити шлунку.

Забудьте про свою розсудливість і бережливість. Дозвольте собі оновити гардероб яскравими речами, бодай однією маленькою, але барвистою. Від приємних покупок ви вмить помолодшаєте!

Лише тримайте язика за зубами – здоровіші будете. У цей період емоції братимуть над вами гору, а ваші слова можуть неабияк скривдити співрозмовника. Втім, стримувати емоції погано для самопочуття, ваша міміка видаватиме вас і залишатиме такий слід, як зморшки. Тож краще влаштувати розрядку, переглянувши приміром, якусь комедію чи мелодраму.

Цього тижня вас тягнутиме на ласощі, які тільки шкодять зовнішності. Тож ретельно міняйте раціон. Уникайте твердої, занадто солодкої їжі, і ваша усмішка додасть молодості не лише зовні.

