Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября расскажет, что нужно знать каждому знаку зодиака, чтобы стать моложе! Образ жизни и психологическое состояние в равной степени влияют на скорость процесса старения. И эти факторы сильно зависят от зодиакальной принадлежности. Какие же испытания вас ждут, как уберечь себя от них, чтобы помолодеть, сейчас узнаем. Детальный гороскоп на неделю с 15 по 21 октября ищите в нашем материале.

Овен

Вы, как всегда, энергичные, поэтому и на этой неделе вам хватит сил и вдохновения развеять свои негативные мысли о будущем. Если трудно освободить голову от негатива, начните просто с массажа лица и продолжайте созерцать места с хорошей архитектурой и пейзажами.

Телец

На этой неделе вас будут пытаться удивить. Какой бы на первый взгляд проблемной не казалась новость или событие, будьте открытыми ей и ваши глаза точно засияют. Поможет вам в этом поступок связанный с благотворительностью. Оглянитесь, возможно, рядом есть человек с которым вы разделите приятные моменты и сделаете его счастливым.

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Близнецы

В этот период следует избегать встреч со старыми друзьями. Такое рандеву может перерасти в жаркий спор и испортит настроение надолго. Знаете, «Хмурые» морщины вам не подходят! Поэтому просто лучше займите свободные вечера делами, которые давно откладывали.

Рак

На этой неделе стоит ограничить распространение своей доброты на окружающих и уделить больше внимания собственному отдыху. Все равно вашей энергии в этот период не хватит на всех, поэтому спокойно ложитесь спать до полуночи. Ведь именно ночью активизируется регенерация клеток.

Лев

Вам крайне нужен отпуск или веселый уикенд. Звезды сообщают, что именно на этой неделе ваш разум будет затуманен, поэтому лучше запастись новыми положительными впечатлениями. Главное – во время активных выходных не забыть о комфортной обуви. И тогда, счастливое выражение лица обеспечено надолго!

Дева

На этой неделе вас так и будет тянуть к общению. Чтобы собеседники не задумывались о вашем возрасте, уделите внимание своей прическе. Отдавайте предпочтение собранном волосам и красной помаде. Так ваша энергия не будет уходить в пустоту, а лаконичность, наоборот, придаст привлекательности.

Весы

Следует пить много воды и активно заниматься спортом или выполнять другие физические упражнения. Именно в этот период есть шанс закрепить хорошую привычку или избавиться от вредной, главное – без колебаний начните действовать.

Скорпион

На этой неделе важно оставаться в покое и не реагировать на любые провокации, особенно со стороны родственников. Запаситесь терпением и чаем из шиповника или калины, ведь человек стареет не только от возраста, но и от стресса.

Стрельцы

Самое время сесть на диету, вашей выдержке на этой неделе позавидовал бы каждый. Главное – подойти к делу с умом, чтобы не навредить желудку.

Козерог

Забудьте о своем благоразумии и бережливости. Позвольте себе обновить гардероб яркими вещами, хотя бы одной маленькой, но красочной. От приятных покупок вы моментально помолодеете!

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Водолей

Держите язык за зубами – здоровее будете. В этот период эмоции возьмут над вами верх, а ваши слова могут сильно обидеть собеседника. Впрочем, сдерживать эмоции плохо для самочувствия, ваша мимика выдаст вас и оставит след в виде морщин. Поэтому лучше устроить разрядку, просмотрев, к примеру, какую-то комедию или мелодраму.

Рыбы

На этой неделе вас будет тянуть на лакомства, которые только навредят внешности. Поэтому лучше начните менять рацион. Избегайте твердой, слишком сладкой пищи, и ваша улыбка придаст молодости не только внешнему виду.

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