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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на жовтень 2018 року від Ярослави Федорової

Місячний календар стрижок на жовтень 2018 року від Ярослави Федорової

Телеканал СТБ

Місячний календар стрижок на жовтень 2018 року допоможе вам змінити зачіску в правильний час. Часто ми стикаємося з тим, що після відвідування перукарні якість волосся значно погіршується. А часом воно і зовсім перестає рости. Щоб уникнути таких наслідків і оздоровити свої локони, день для зміни зачіски потрібно підібрати згідно з місячним календарем. Фіналістка «Битви екстрасенсів»-5 і експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова розповіла, коли можна наважитися на зміну іміджу.

У жовтні сприятливими для стрижки будуть наступні дати: 4–7, 9–12, 18, 19, 25–27 жовтня, а в усі інші дні місяця слід утриматися від походів у перукарню.

На думку астрологів, неодноразово підтверджену спостереженнями, необхідно уникати будь-яких стрижок в період проходження Місяця сузір’їв Риб, Скорпіона, Водолія і Рака. Інакше пасма будуть погано рости, почнуть інтенсивно випадати, втратять густоту і пишність. Тож якщо ви задумалися, в які дні можна стригтися, то варто запам’ятати ці сузір’я і не стригтися в цей час.

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Лунный календарь стрижек октябрь 2018

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З давніх часів люди з особливою увагою ставилися до свого волосся. Вважається, що у волоссі людини криється сила його енергетичного поля. Є гіпотези про те, що воно виступає як антени для зв’язку із вселенськими енергетичними потоками. На підтвердження таких гіпотез ми можемо згадати чимало прикладів у вигляді легенд, казок і різних обрядів, пов’язаних з волоссям. Наприклад, в казках за допомогою спалення волосся викликали духів, а в обрядах зрізання волосся спочатку означало жертву богам (в культурі давніх українців – це жертва Роду) і богам родючості. Також за старих часів існував народний звичай – в знак перемир’я дарувати один одному зрізаний локон.

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Вдалими для стрижки вважаються дні, коли місяць у Тельці та Козерозі. Якщо підстригти волосся в цей момент, вони почнуть швидше рости, перестане сіктися і випадати. Коли Місяць у Леві та Діві, стрижка допоможе прискорити ріст волосся, однак погіршить його якість. В Близнюках – зробить волосся неслухняним, в Терезах – посприяє його прискореному росту, при цьому не погіршить його стан. В Рибах – значно сповільнить процес його росту.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

З волоссям пов’язано й чимало різних заборон, наприклад, не можна стригти волосся у великі церковні свята; не можна стригти дитину до одного року; не можна топтати своє зістрижене волосся і не можна викидати волосся туди, де його можуть підібрати люди або птахи – будуть мігрені.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

Крім того, завжди пам’ятайте, що підстригати і проводити всілякі процедури оздоровлення волосся (наприклад, робити живильні або лікувальні маски) найкраще на зростаючий Місяць. Якщо вам необхідно зміцнити коріння, а швидкість росту волосся при цьому не має для вас значення, то можете вирушати в перукарню в ті дні, які припадають на момент спадання Місяця.

Лунный календарь стрижек октябрь 2018

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Прислухавшись до цих нескладних рекомендацій, кожен похід в салон завжди приноситиме задоволення, а головне – результат буде радувати вас і оточуючих.

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