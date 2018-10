Місячний календар стрижок на жовтень 2018 року допоможе вам змінити зачіску в правильний час. Часто ми стикаємося з тим, що після відвідування перукарні якість волосся значно погіршується. А часом воно і зовсім перестає рости. Щоб уникнути таких наслідків і оздоровити свої локони, день для зміни зачіски потрібно підібрати згідно з місячним календарем. Фіналістка «Битви екстрасенсів»-5 і експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова розповіла, коли можна наважитися на зміну іміджу.

У жовтні сприятливими для стрижки будуть наступні дати: 4–7, 9–12, 18, 19, 25–27 жовтня, а в усі інші дні місяця слід утриматися від походів у перукарню.

На думку астрологів, неодноразово підтверджену спостереженнями, необхідно уникати будь-яких стрижок в період проходження Місяця сузір’їв Риб, Скорпіона, Водолія і Рака. Інакше пасма будуть погано рости, почнуть інтенсивно випадати, втратять густоту і пишність. Тож якщо ви задумалися, в які дні можна стригтися, то варто запам’ятати ці сузір’я і не стригтися в цей час.

З давніх часів люди з особливою увагою ставилися до свого волосся. Вважається, що у волоссі людини криється сила його енергетичного поля. Є гіпотези про те, що воно виступає як антени для зв’язку із вселенськими енергетичними потоками. На підтвердження таких гіпотез ми можемо згадати чимало прикладів у вигляді легенд, казок і різних обрядів, пов’язаних з волоссям. Наприклад, в казках за допомогою спалення волосся викликали духів, а в обрядах зрізання волосся спочатку означало жертву богам (в культурі давніх українців – це жертва Роду) і богам родючості. Також за старих часів існував народний звичай – в знак перемир’я дарувати один одному зрізаний локон.

Вдалими для стрижки вважаються дні, коли місяць у Тельці та Козерозі. Якщо підстригти волосся в цей момент, вони почнуть швидше рости, перестане сіктися і випадати. Коли Місяць у Леві та Діві, стрижка допоможе прискорити ріст волосся, однак погіршить його якість. В Близнюках – зробить волосся неслухняним, в Терезах – посприяє його прискореному росту, при цьому не погіршить його стан. В Рибах – значно сповільнить процес його росту.

З волоссям пов’язано й чимало різних заборон, наприклад, не можна стригти волосся у великі церковні свята; не можна стригти дитину до одного року; не можна топтати своє зістрижене волосся і не можна викидати волосся туди, де його можуть підібрати люди або птахи – будуть мігрені.

Крім того, завжди пам’ятайте, що підстригати і проводити всілякі процедури оздоровлення волосся (наприклад, робити живильні або лікувальні маски) найкраще на зростаючий Місяць. Якщо вам необхідно зміцнити коріння, а швидкість росту волосся при цьому не має для вас значення, то можете вирушати в перукарню в ті дні, які припадають на момент спадання Місяця.

Прислухавшись до цих нескладних рекомендацій, кожен похід в салон завжди приноситиме задоволення, а головне – результат буде радувати вас і оточуючих.

