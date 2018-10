Кожен третій тиждень проект «Зважені та щасливі»-8 залишають родини, які показують погані результати на зважуванні та програють битву чорних. Проте всі мають шанс бути врятованими своїми суперниками. А декому не щастить, адже проти нього налаштовується весь табір. Тож хто на шостому тижні пішов з найвагомішого проекту країни «Зважені та щасливі» – читайте в матеріалі.

На обговоренні учасники вирішували долю команди Зелених та Помаранчевих. Богдан та Сюзанна Ремські розповіли свою життєву історію, яка почала змінюватися тільки на проекті. Мова зайшла навіть про думки Богдана про самогубство у минулому. Через надмірну вагу ані особистого життя, ані кар’єри хлопець так і не мав. Наразі Сюзанна тільки-но повернулася з лікарні. Понад 21 день вона не зможе інтенсивно тренуватися. А отже, Богдан муситиме працювати за двох.

Богдан Буряк зауважив, що команда Зелених має їхати додому, адже хлопець повинен дбати про свою матір, а не про себе. І якби він опинився у такому становищі, то думав би про своїх рідних. В подальшому команда Червоних таки проголосувала проти Зелених.

А от Катя та Борис Місишини, навпаки, попросилися додому. Донька з Помаранчевої команди сказала, що не має сили змагатися далі. Суперники намагалися вмовити залишитися батька заради своєї доньки. Адже всі розуміли, що це саме його забаганка.

Дівчину видавали її сльози, коли вона говорила про виліт з проекту. На перший погляд всім було зрозуміло – вона мріє залишитися у таборі схуднення. Проте голосування вирішило, хто з двох родин поїде додому на шостому тижні проекту «Зважені та щасливі»-8.

У результаті команди проголосували більшістю голосів проти команди Помаранчевих. Аргументували свій вибір тим, що немає сенсу утримувати тих, хто вже налаштувався піти. Тож на шостому тижні проект «Зважені та щасливі»-8 залишили Борис та Катя Місишини. Родина пообіцяла худнути вдома, аби у фіналі повернутися стрункими. Наразі батько активно тренується щоранку та щовечора. А Катя, вдало закінчивши школу, вступила на факультет психології. Чи вистачить дівчині часу, аби влізти в омріяний розмір xs, — побачимо взимку.

А на всі команди, які залишилися на проекті «Зважені та щасливі»-8, попереду чекають нові випробування та змагання.

