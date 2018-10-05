Каждую третью неделю проект «Зважені та щасливі»-8 покидают семьи, которые показывают плохие результаты на взвешивании и проигрывают битву черных. Однако все имеют шанс быть спасенными своими соперниками. А некоторым не везет, ведь против них настраивается весь лагерь. Так кто же на шестой неделе ушел из самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» — читайте в материале.

На обсуждении участники решали судьбу команды Зеленых и Оранжевых. Богдан и Сюзанна Ремские рассказали свою жизненную историю, которая начала меняться только на проекте. Речь зашла даже о мыслях Богдана про самоубийство в прошлом. Из-за избыточного веса ни личную жизнь, ни карьеру парень так и не построил. Сейчас Сюзанна только вернулась из больницы. Более 21 дня она не сможет интенсивно тренироваться. А значит, Богдан должен будет работать за двоих.

Богдан Буряк отметил, что команда Зеленых должна ехать домой, ведь парень обязан заботиться о своей матери, а не о себе. И если бы он оказался в таком положении, то думал бы о своих родных. В дальнейшем команда Красных таки проголосовала против Зеленых.

Больше по теме: Кто надел черные футболки в 5 выпуске «Зважені та щасливі»-8

А вот Катя и Борис Мисишины, наоборот, попросились домой. Дочь из Оранжевой команды сказала, что не имеет сил бороться дальше. Соперники пытались уговорить остаться отца ради своей дочери. Ведь все понимали, что это именно его прихоть.

Девушку выдавали ее слезы, когда она говорила о вылете из проекта. На первый взгляд всем было понятно — она ​​мечтает остаться в лагере похудения. Однако голосования решило, кто из двух семей поедет домой на шестой неделе проекта «Зважені та щасливі»-8.

В результате команды проголосовали большинством голосов против семьи Оранжевых. Аргументировали свой выбор тем, что нет смысла удерживать тех, кто уже настроился уйти. Поэтому на шестой неделе проект «Зважені та щасливі»-8 покинули Борис и Катя Мисишины. Семья пообещала худеть дома, чтобы в финале вернуться стройными. Сейчас отец активно тренируется каждое утро и каждый вечер. А Катя, удачно закончив школу, поступила на факультет психологии. Хватит ли девушке времени, чтобы влезть в заветный размер xs, — увидим зимой.

А всех команд, которые остались на проекте «Зважені та щаслвиі»-8, впереди ждут новые испытания и соревнования.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ