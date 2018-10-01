З давніх-давен український народ славиться співучістю. Народні пісні зберігалися і передавалися з вуст у вуста. До Міжнародного дня музики ми приготували добірку найкращих виконань фольклорних творів на шоу «Х-фактор»! Слухайте і насолоджуйтесь!
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Мотрона Шкавера — «Цвіте терен»
Мати-героїня Мотрона Шкавера відчуває себе молодою, коли співає. Мотрона Андріївна вважає, що 75 років не перешкода для творчості. Вона хоче, щоб люди різного віку надихнулися її прикладом і слідували за своєю мрією.
Ольга Цепкало – «Дворянин»
Ольга Цепкало прийшла на кастинг «Х-фактор» 9 сезон в Одесі з українською народною піснею «Дворянин». Своїм виступом дівчина спровокувала серед суддів гарячу дискусію!
Валерія Симулік — «Ай, люлі»
Колискова «Ай, люлі» на третьому прямому ефірі в «Х-фактор» 5 сезон у виконанні Валерії Симулік розчулила всіх до глибини душі.
Гурт «Фіра» — «Ой, у вишневому саду»
Сім років тому учасники гурту «Фіра» з Тернополя кинули все заради музики. Результат ми побачимо на відео вже зараз!
Гурт The Hypnotunez — «Туман яром»
Гурт «The Hypnotunez» зумів здивувати на «Х-фактор»-7. З бунтівників рокерів хлопці перетворилися в ліричних героїв.
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