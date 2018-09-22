Четвертий кастинг «Х-фактор»-9 пройшов на заході України в місті Львів. Імпровізації суддів, ветерани українського року, півфіналісти Нацвідбору на Євробачення — і це тільки початок кастингу! Що вас чекає далі у випуску 4 «Х-фактор»-2018, читайте далі.

У випуску 4 підкорити сцену Х вийде група з якої судді влаштують божевільну музичну імпровізацію. Вокаліст — Олег Винник, на ударних — Дмитро Шуров, а дует скрипалів на чолі з Настею Каменських! Що ж так розохотить суддів?

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від четвертого кастингу у Львові Х фактор 9 сезон - четвертий кастинг проекту ви побачите вже у 4 випуску від 22.09.2018 (Анонс)

Справжні ветерани українського року — гурт «Мотор’ролла» — прийшли на сцену Х показати, що це шоу не тільки для починаючих артистів.

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від четвертого кастингу у Львові Х фактор 9 сезон - четвертий кастинг проекту ви побачите вже у 4 випуску від 22.09.2018 (Анонс)

А ось Ірина раніше не вірила в чесність проекту, і обзавелася впливовими зв’язками в особі сусіда Михайла. Чи допоможе Ірі таємний «Міша»?

Video: «Х-фактор»-9: чого чекати від четвертого кастингу у Львові Х фактор 9 сезон - четвертий кастинг проекту ви побачите вже у 4 випуску від 22.09.2018 (Анонс)

Дивитися онлайн: Х фактор 9 сезон 4 випуск від 22.09.2018

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