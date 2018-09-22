Четвертый кастинг «Х-фактор»-9 прошел на западе Украины в городе Львов. Импровизации судей, ветераны украинского рока, полуфиналисты Нацотбора на Евровидение — и это только начало кастинга! Что вас ждет дальше в выпуске 4 «Х-фактор»-2018, читайте далее.

В выпуске 4 покорить сцену Х выйдет группа с которой судьи устроят сумасшедшую музыкальную импровизацию. Вокалист — Олег Винник, на ударных — Дмитрий Шуров, а дуэт скрипачей во главе с Настей Каменских! Что же так раззадорит судей?

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от четвертого кастинга во Львове Х фактор 9 сезон - четвертый кастинг проекта вы увидите уже в 4 выпуске от 22.09.2018 (Анонс)

Настоящие ветераны украинского рока — группа «Мотор’ролла» — пришли на сцену Х показать, что это шоу не только для начинающих артистов.

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от четвертого кастинга во Львове Х фактор 9 сезон - четвертый кастинг проекта вы увидите уже в 4 выпуске от 22.09.2018 (Анонс)

А вот Ирина раньше не верила в честность проекта, и обзавелась влиятельными связями в лице соседа Миши. Поможет ли Ире тайный «Миша»?

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от четвертого кастинга во Львове Х фактор 9 сезон - четвертый кастинг проекта вы увидите уже в 4 выпуске от 22.09.2018 (Анонс)

Смотреть онлайн: Х фактор 9 сезон 4 выпуск от 22.09.2018

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