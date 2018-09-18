Спецпредставник США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв’ю програмі «Вікна-новини» (СТБ): Виборів ОРДЛО ніхто у світі не визнає

Під час Ялтинської Європейської Стратегії 15 вересня ведучій і кореспондентці програми «Вікна-новини» на СТБ Ользі Кучер вдалося ексклюзивно поспілкуватися з представником США з питань України – Куртом Волкером. Особливий гість YES поділився думкою про те, коли чекати продовження мирних перемов із Росією та як він оцінює збільшення російських вояків в Азовському морі.

Представник США з питань України Курт Волкер, виступаючи під час дискусії на Ялтинській Європейській Стратегії 15 вересня, заявив, що на Донбасі було вбито понад 10 тисяч людей. А це вже більше, ніж під час однієї з найстрашніших трагедій у Європі – різанини у Сребрениці 1995 року під час балканського конфлікту. Тоді, внаслідок воєнного злочину, було вбито 8 тисяч боснійських мусульман.

З інтерв’ю з Ольгою Кучер

ОЛЬГА КУЧЕР:Ви говорили про те, що Росія не хоче йти на перемови до президентських виборів в Україні 2019 року, тобто весь цей час треба лише чекати, поки щодня на передовій гинуть українські бійці?

КУРТ ВОЛКЕР: Ні-ні, в жодному разі. Що ми вже зробили: ми зібрали докупи всі пропозиції щодо того, як миротворча місія ООН могла б бути розгорнута в зоні конфлікту. І це саме те, про що я писав своєму російському колезі. Тож ми не просто сидимо, склавши руки. Ми активно докладаємо зусиль. Я стурбований тим, що Росія вирішила не сприяти цьому. Натомість, вони хочуть, аби миротворці ООН лише захищали спостережну місію. А це, на нашу думку, ще більше розділятиме території. Таким чином мінські угоди ніколи не запрацюють.

О.К.А коли ви взагалі плануєте зустрітися з російським представником Сурковим?

К.В. Ми листуємося з ним. Спочатку я йому написав, потім – він відповів, тоді знову я йому написав. І зараз чекаю на його письмову відповідь. Головне – якщо ми матимемо з ним зустріч, то вона має бути продуктивною, а не просто перемови заради перемов. Має йтися про справжнє сприяння миру й безпеці.

О.К.Тобто ніяких конкретних дат для особистих зустрічей?

К.В.Поки ні.

В кулуарах Ялтинської Європейської Стратегії Курт Волкер повсякчас у центрі уваги, заявляє: вибори нових ватажків ОРДЛО в листопаді поза законом і поза Мінськими угодами.

КУРТ ВОЛКЕР: По-перше, тамтешні керівники не мають юридичного права організовувати вибори. По-друге, такі вибори суперечать Мінським угодам і загалом Конституції України. По-третє, не може бути волевиявлення відкритим і чесним на території, що вважається окупованою. Там спочатку треба відновити мир та безпеку, потім взятися до справжньої передвиборчої кампанії із різноманітними політичними силами, повернути тимчасово переміщених осіб і тільки тоді голосувати.

О.К.Проте це не означає, що вони зупиняться і не організують виборів?

К.В.Ні, не означає. Однак цих виборів ніхто у світі не визнає.

О.К.Україна продемонструвала «Джевеліни» на параді до Дня незалежності. Чи висували США якісь умови з використання цієї зброї?

К.В.Така зброя має бути використана за призначенням, аби спинити подальшу російську агресію проти України. Поки Росія цього не робить, тож і немає потреби застосовувати «Джевеліни». Також тривають наші переговори з Україною про те, які ще шпарини в обороні треба закрити спільними зусиллями. Це означає, що США розцінюють Україну як державу, що може сама тримати оборону. І готові надати їй військову підтримку.

О.К.Що ви думаєте про ідею внести намір вступити в НАТО до конституції України?

К.В.Це має ухвалити Верховна Рада. Втім, як на мене, за час російської агресії, як ніколи зросла українська самоідентифікація й упередження щодо ЄС та НАТО лишилися в минулому. Нині є дуже переконлива в Україні більшість тих, хто обстоює зміцнення зав’язків з ЄС та НАТО. Тож тепер все залежить від самих українців.

Окрім того, Курт Волкер звернув увагу на проблему в Азовському морі. Там навколо Керченського мосту Росія употужнює свою військову присутність. Досить одного зіткнення катерів і війна почнеться вже на морі.

«В Азовському морі нині вкрай загрозлива ситуація. Росія збільшила свою військову присутність там. Ми рішуче не згодні з цим. Спочатку Росія заявила, що потребує шляху до анексованого Криму – ми не погодилися. Тоді Росія заявила, що Азовське море – це і її територія. Ми теж на це не пристали. Оскільки Росія на човнах патрулює цю ділянку води, це підвищує небезпеку будь-яких сутичок у відкритому морі. Тож ми стурбовані такою поведінкою», – зазначає представник США з питань України Курт Волкер.

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Video: Ексклюзивне інтерв’ю програмі «Вікна-новини» Курта Волкера Курт Волкер в ексклюзивному інтерв’ю програмі «Вікна-новини» (СТБ): Виборів ОРДЛО ніхто у світі не визнає

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