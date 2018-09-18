Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью программе «Вікна-новини» (СТБ): Выборов ОРДЛО никто в мире не признает

Во время Ялтинской Европейской Стратегии 15 сентября ведущей и корреспонденту программы «Вікна-Новини» на СТБ Ольге Кучер удалось эксклюзивно пообщаться с представителем США по вопросам Украины — Куртом Волкером. Особый гость YES поделился мнением о том, когда ждать продолжения мирных переговоров с Россией и как он оценивает увеличение российских военных в Азовском море.

Представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая в ходе дискуссии на Ялтинской европейской стратегии 15 сентября, заявил, что на Донбассе были убиты более 10 000 человек. А это уже больше, чем во время одной из самых страшных трагедий в Европе — резни в Сребренице в 1995 году при балканском конфликте. Тогда, в результате военного преступления, были убиты 8000 боснийских мусульман.

Из интервью с Ольгой Кучер

ОЛЬГА Кучер: Вы говорили о том, что Россия не хочет идти на переговоры до президентских выборов в Украине 2019 года, то есть все это время надо только ждать, пока каждый день на передовой погибают украинские бойцы?

КУРТ ВОЛКЕР: Нет-нет, ни в коем случае. Что мы уже сделали: мы собрали воедино все предложения относительно того, как миротворческая миссия ООН могла бы быть развернута в зоне конфликта. И это именно то, о чем я писал своему российскому коллеге. Поэтому мы не просто сидим, сложа руки. Мы активно стараемся. Я обеспокоен тем, что Россия решила не способствовать этому. Зато они хотят, чтобы миротворцы ООН только защищали наблюдательную миссию. А это, по нашему мнению, еще больше разделит территории. Таким образом минские соглашения никогда не заработают.

О. К. когда вы вообще планируете встретиться с российским представителем Сурковым?

К. В. Мы переписываемся с ним. Сначала я ему написал, потом — он ответил, тогда снова я ему написал. И сейчас жду его письменный ответ. Главное — если у нас с ним будет встреча, то она должна быть продуктивной, а не просто переговоры ради переговоров. Речь должна идти о настоящем содействии миру и безопасности.

О. К. То есть никаких конкретных дат для личных встреч?

К. В. Пока нет.

В рамках Ялтинской Европейской Стратегии Курт Волкер всегда в центре внимания, он заявляет: выборы новых вожаков ОРДЛО в ноябре вне закона и вне Минских соглашений.

КУРТ ВОЛКЕР: Во-первых, те руководители не имеют юридического права организовывать выборы. Во-вторых, такие выборы противоречат Минским соглашениям и в целом Конституции Украины. В-третьих, не может быть волеизъявление открытым и честным на территории, которая считается оккупированной. Сначала там необходимо восстановить мир и безопасность, затем приступить к настоящей предвыборной кампании с различными политическими силами, вернуть временно перемещенных лиц и только тогда голосовать.

О. К. Но это не значит, что они остановятся и не организуют выборы?

К. В. Нет, не значит. Однако этих выборов никто в мире не признает.

О. К. Украина продемонстрировала «Джевелины» на параде ко Дню независимости. Выдвигали ли США какие-то условия по использованию этого оружия?

К. В. Такое оружие должно быть использовано по назначению, чтобы остановить дальнейшую российскую агрессию против Украины. Пока Россия этого не делает, поэтому и нет необходимости применять «Джевелины». Также продолжаются наши переговоры с Украиной о том, какие еще щели в обороне надо закрыть совместными усилиями. Это означает, что США расценивают Украину как государство, которое может самостоятельно держать оборону. И готовы оказать ему военную поддержку.

О. К. Что вы думаете об идее внести намерения вступить в НАТО в Конституцию Украины?

К. В. Это должна принять Верховная Рада. Впрочем, по-моему, за время российской агрессии, как никогда, возросла украинская самоидентификация, а предубеждения относительно ЕС и НАТО остались в прошлом. Сейчас очень убедительное большинство тех в Украине, кто отстаивает укрепление связей с ЕС и НАТО. И теперь все зависит от самих украинцев.

Кроме этого, Курт Волкер обратил внимание на проблему в Азовском море. Там вокруг Керченского моста Россия укрепляет свое военное присутствие. Достаточно одного столкновения катеров и война начнется уже на море.

«В Азовском море сейчас крайне угрожающая ситуация. Россия увеличила там свое военное присутствие. Мы решительно не согласны с этим. Сначала Россия заявила, что требует пути к аннексированному Крыму, на что мы не согласились. Тогда Россия заявила, что Азовское море — это и ее территория. Мы тоже на это не согласились. Поскольку Россия на лодках патрулирует этот участок воды, это повышает опасность любых столкновений в открытом море. Поэтому мы обеспокоены таким поведением», — отмечает представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Video: Эксклюзивное интервью программе «Вікна-новини» Курта Волкера Курт Волкер в эксклюзивном интервью программе Вікна-новини (СТБ): Выборов ОРДЛО никто в мире не признает

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