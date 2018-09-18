PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Эксклюзивное интервью программе «Вікна-новини» Курта Волкера

Эксклюзивное интервью программе «Вікна-новини» Курта Волкера

Телеканал СТБ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью программе «Вікна-новини» (СТБ): Выборов ОРДЛО никто в мире не признает

Во время Ялтинской Европейской Стратегии 15 сентября ведущей и корреспонденту программы «Вікна-Новини» на СТБ Ольге Кучер удалось эксклюзивно пообщаться с представителем США по вопросам Украины — Куртом Волкером. Особый гость YES поделился мнением о том, когда ждать продолжения мирных переговоров с Россией и как он оценивает увеличение российских военных в Азовском море.

Представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая в ходе дискуссии на Ялтинской европейской стратегии 15 сентября, заявил, что на Донбассе были убиты более 10 000 человек. А это уже больше, чем во время одной из самых страшных трагедий в Европе — резни в Сребренице в 1995 году при балканском конфликте. Тогда, в результате военного преступления, были убиты 8000 боснийских мусульман.

Курт Вікна-новини

Из интервью с Ольгой Кучер

ОЛЬГА Кучер: Вы говорили о том, что Россия не хочет идти на переговоры до президентских выборов в Украине 2019 года, то есть все это время надо только ждать, пока каждый день на передовой погибают украинские бойцы?

КУРТ ВОЛКЕР: Нет-нет, ни в коем случае. Что мы уже сделали: мы собрали воедино все предложения относительно того, как миротворческая миссия ООН могла бы быть развернута в зоне конфликта. И это именно то, о чем я писал своему российскому коллеге. Поэтому мы не просто сидим, сложа руки. Мы активно стараемся. Я обеспокоен тем, что Россия решила не способствовать этому. Зато они хотят, чтобы миротворцы ООН только защищали наблюдательную миссию. А это, по нашему мнению, еще больше разделит территории. Таким образом минские соглашения никогда не заработают.

О. К. когда вы вообще планируете встретиться с российским представителем Сурковым?

К. В. Мы переписываемся с ним. Сначала я ему написал, потом — он ответил, тогда снова я ему написал. И сейчас жду его письменный ответ. Главное если у нас  с ним будет встреча, то она должна быть продуктивной, а не просто переговоры ради переговоров. Речь должна идти о настоящем содействии миру и безопасности.

О. К. То есть никаких конкретных дат для личных встреч?

К. В. Пока нет.

В рамках Ялтинской Европейской Стратегии Курт Волкер всегда в центре внимания, он заявляет: выборы новых вожаков ОРДЛО в ноябре вне закона и вне Минских соглашений.

КУРТ ВОЛКЕР: Во-первых, те руководители не имеют юридического права организовывать выборы. Во-вторых, такие выборы противоречат Минским соглашениям и в целом Конституции Украины. В-третьих, не может быть волеизъявление открытым и честным на территории, которая считается оккупированной. Сначала там необходимо восстановить мир и безопасность, затем приступить к настоящей предвыборной кампании с различными политическими силами, вернуть временно перемещенных лиц и только тогда голосовать.

О. К. Но это не значит, что они остановятся и не организуют выборы?

К. В. Нет, не значит. Однако этих выборов никто в мире не признает.

О. К. Украина продемонстрировала «Джевелины» на параде ко Дню независимости. Выдвигали ли США какие-то условия по использованию этого оружия?

К. В. Такое оружие должно быть использовано по назначению, чтобы остановить дальнейшую российскую агрессию против Украины. Пока Россия этого не делает, поэтому и нет необходимости применять «Джевелины». Также продолжаются наши переговоры с Украиной о том, какие еще щели в обороне надо закрыть совместными усилиями. Это означает, что США расценивают Украину как государство, которое может самостоятельно держать оборону. И готовы оказать ему военную поддержку.

О. К. Что вы думаете об идее внести намерения вступить в НАТО в Конституцию Украины?

К. В. Это должна принять Верховная Рада. Впрочем, по-моему, за время российской агрессии, как никогда, возросла украинская самоидентификация, а предубеждения относительно ЕС и НАТО остались в прошлом. Сейчас очень убедительное большинство тех в Украине, кто отстаивает укрепление связей с ЕС и НАТО. И теперь все зависит от самих украинцев.

Кучер вікна новини

Кроме этого, Курт Волкер обратил внимание на проблему в Азовском море. Там вокруг Керченского моста Россия укрепляет свое военное присутствие. Достаточно одного столкновения катеров и война начнется уже на море.

«В Азовском море сейчас крайне угрожающая ситуация. Россия увеличила там свое военное присутствие. Мы решительно не согласны с этим. Сначала Россия заявила, что требует пути к аннексированному Крыму, на что мы не согласились. Тогда Россия заявила, что Азовское море — это и ее территория. Мы тоже на это не согласились. Поскольку Россия на лодках патрулирует этот участок воды, это повышает опасность любых столкновений в открытом море. Поэтому мы обеспокоены таким поведением», отмечает представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Ольга Кучер

Больше по теме: «Вікна-новини» покажут спецпроект об отвергнутых в Украине реформаторах

Video: Эксклюзивное интервью программе «Вікна-новини» Курта Волкера

Курт Волкер в эксклюзивном интервью программе Вікна-новини (СТБ): Выборов ОРДЛО никто в мире не признает

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить