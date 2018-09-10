«Вікна-новини» покажуть спецпроект про реформаторів, якими знехтували в Україні

З 10 по 14 вересня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект ведучої та кореспондента Ольги Кучер – «Вихід». У циклі сюжетів йтиметься про досвідчених реформаторів і технократів, яких на хвилі Революції гідності запросили в Україну покращити систему. Вони повірили і погодились стати агентами змін, проте система їх вижила. Телеглядачі почують серію ексклюзивних інтерв’ю з колишніми чиновниками, які дадуть відповідь на «незручні» запитання.

«Ми хотіли дізнатися, чому не вийшло? Об що поламали зуби акули вітчизняного бізнесу й іноземні реформатори, які приїхали в Україну змінювати країну на краще. Я поговорила із п’ятьма різними реформаторами і технократами, які прийшли в український уряд в різний час після Революції гідності. Усі вони з дещо дитячою наївністю свято вірили, що вдасться швидко все змінити. Адже багато хто з них – це іноземці, які досягли успіхів у своїх країнах, а в Україні наткнулися на непробивну стіну непорозуміння і небажання щось змінювати», – розповідає автор спецпроекту Ольга Кучер.

Двоє героїв спецпроекту – це запрошені іноземці, за плечима яких вдалі реформи і антикризовий менеджмент у своїх країнах: Войцех Бальчун і Хатія Деканоїдзе. Ще троє – успішні в комерційному секторі в Україні Роман Хміль, Денис Бродський, прибалт Айварас Абромавичус. Всі вони звільнилися. Хтось через рік, а хтось протримався всього кілька тижнів.

«Така боротьба у декого підірвала здоров’я. Приміром, Хатія Деканоїдзе, екс-голова Нацполіції України, майже чотири місяці лікувалася. Ми літали до неї до Грузії, і вона розповіла, що на тлі особистої трагедії та виснажливої роботи в Україні в неї закрилося ліве око. Лікарі налякали її смертельним діагнозом – міастенією – це параліч м’язів, що має летальний кінець. Але, зрештою, їй стало легше і без особливих ліків, коли вона просто відпочила і заспокоїлася», – зазначає Ольга Кучер.

На Войцеха Бальчуна, колишнього керівника «Укрзалізниці», команда «Вікна-новини» полювала ще відтоді, як у нього була посада. Однак, за словами автора спецпроекту, він її ігнорував. Бальчун зізнається: він трохи хвилюється, що його можуть сприйняти несерйозно через хобі. Він – рок-музикант.

«Але він дарма хвилювався. Цього разу він приїхав до України саме на рок-концерт. І публіка прекрасно сприйняла виступ його гурту. Тим паче це був фестиваль «Українська пісня» до Дня Незалежності України, де кожен мав виконати бодай одну пісню українською. І вони, поляки, розкішно виконали свій хіт – про кохання – українською», – каже автор циклу сюжетів.

Крім того, команді «Вікна-новини» вдалося записати інтерв’ю з інвестиційним банкіром і колишнім міністром економічного розвитку і торгівлі – литовцем Айварасом Абромавичусом. Ольга Кучер зазначає, що вона з ним навіть побоксувала, що стало для нього повною несподіванкою, зате розмова пройшла в максимально невимушеній атмосфері.

Також у спецпроекті – відверте інтерв’ю з екс-головою Національного агентства з питань держслужби Денисом Бродським. Він один з найкращих менеджерів із роботи з персоналом в Україні. Бродський налаштовував роботу колективів у гігантських банках і приватних компаніях. А з українськими чиновниками протримався рекордні шість тижнів, а потім звільнився.

Ще один реформатор – Роман Хміль, колишній власник найбільшої ІТ-компанії в Україні та екс-голова департаменту дорожнього розвитку і транспорту Мінінфраструктури. Він відмовився від громадянства Америки, аби жити в Україні. Коли ж прийшов на роботу у свій департамент, то виявив у власному кабінеті системи прослуховування на десятки тисяч доларів і розповів, скільки раніше коштувала така посада, як у нього.

«Якщо підсумувати, то цей цикл можна назвати гіркими розмовами про правду. Адже від таких зізнань людей, які хотіли змінити Україну на краще, стає невимовно гірко. А ще – соромно – за корумповану країну, за те, що безсилий щось змінити, за чуже небажання. Але вони заклали хороший фундамент і треба вірити, що посіяні ними зерна змін і нові команди, проростуть і ми станемо на крок ближче до країни, про яку всі мріємо», – додала Ольга Кучер.

Дивіться спецпроект «Вихід» з понеділка по п’ятницю у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

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