«Вікна-новини» покажуть спецпроект про реформаторів, якими знехтували в Україні

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажуть спецпроект про реформаторів, якими знехтували в Україні

«Вікна-новини» покажуть спецпроект про реформаторів, якими знехтували в Україні

Телеканал СТБ

З 10 по 14 вересня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект ведучої та кореспондента Ольги Кучер «Вихід». У циклі сюжетів йтиметься про досвідчених реформаторів і технократів, яких на хвилі Революції гідності запросили в Україну покращити систему. Вони повірили і погодились стати агентами змін, проте система їх вижила. Телеглядачі почують серію ексклюзивних інтерв’ю з колишніми чиновниками, які дадуть відповідь на «незручні» запитання.

«Ми хотіли дізнатися, чому не вийшло? Об що поламали зуби акули вітчизняного бізнесу й іноземні реформатори, які приїхали в Україну змінювати країну на краще. Я поговорила із п’ятьма різними реформаторами і технократами, які  прийшли в український уряд в різний час після Революції гідності. Усі вони з дещо дитячою наївністю свято вірили, що вдасться швидко все змінити. Адже багато хто з них це  іноземці, які досягли успіхів у своїх країнах, а в Україні наткнулися на непробивну стіну непорозуміння і небажання щось змінювати», – розповідає автор спецпроекту Ольга Кучер.

Спецпроект Вихід

Двоє героїв спецпроекту це запрошені іноземці, за плечима яких вдалі реформи і антикризовий менеджмент у своїх країнах: Войцех Бальчун і Хатія Деканоїдзе. Ще троє успішні в комерційному секторі в Україні Роман Хміль, Денис Бродський, прибалт Айварас Абромавичус. Всі вони звільнилися. Хтось через рік, а хтось протримався всього кілька тижнів.

«Така боротьба у декого підірвала здоров’я.  Приміром, Хатія Деканоїдзе, екс-голова Нацполіції України, майже чотири місяці лікувалася. Ми літали до неї до Грузії, і вона розповіла, що на тлі особистої трагедії та виснажливої роботи в Україні в неї закрилося ліве око. Лікарі налякали її смертельним діагнозом – міастенією – це параліч м’язів, що має летальний кінець. Але, зрештою, їй стало легше і без особливих ліків,  коли вона просто відпочила і заспокоїлася», – зазначає Ольга Кучер.

ХАТІЯ ДЕКАНОЇДЗЕ

На Войцеха Бальчуна, колишнього керівника «Укрзалізниці», команда «Вікна-новини» полювала ще відтоді, як у нього була посада. Однак, за словами автора спецпроекту, він її ігнорував. Бальчун зізнається: він трохи хвилюється, що його можуть сприйняти несерйозно через хобі. Він рок-музикант.

«Але він дарма хвилювався. Цього разу він приїхав до України саме на рок-концерт. І публіка  прекрасно сприйняла виступ його гурту. Тим паче це був фестиваль «Українська пісня» до Дня Незалежності України, де кожен мав виконати бодай одну пісню українською. І вони, поляки, розкішно виконали свій хіт – про кохання – українською», – каже автор циклу сюжетів. 

Войцех Бальчун

Крім того, команді «Вікна-новини» вдалося записати інтерв’ю з інвестиційним банкіром і колишнім міністром економічного розвитку і торгівлі литовцем Айварасом Абромавичусом. Ольга Кучер зазначає, що вона з ним навіть побоксувала, що стало для нього повною несподіванкою, зате розмова пройшла в максимально невимушеній атмосфері.

АЙВАРАС АБРОМАВИЧУС

Також у спецпроекті відверте інтерв’ю з екс-головою Національного агентства з питань держслужби Денисом Бродським. Він один з найкращих менеджерів із роботи з персоналом в Україні. Бродський налаштовував роботу колективів у гігантських банках і приватних компаніях. А з українськими чиновниками протримався рекордні шість тижнів, а потім звільнився.

Денис Бродський

Ще один реформатор Роман Хміль, колишній власник найбільшої ІТ-компанії в Україні та екс-голова департаменту дорожнього розвитку і транспорту Мінінфраструктури. Він відмовився від громадянства Америки, аби жити в Україні. Коли ж прийшов на роботу у свій департамент, то виявив у власному кабінеті системи прослуховування на десятки тисяч доларів і розповів, скільки раніше коштувала така посада, як у нього.

РОМАН ХМІЛЬ

«Якщо підсумувати, то цей цикл можна назвати гіркими розмовами про правду. Адже від таких зізнань людей, які хотіли змінити Україну на краще, стає невимовно гірко. А ще – соромно – за  корумповану країну,  за те, що безсилий щось змінити, за чуже небажання. Але вони заклали хороший фундамент і треба вірити, що посіяні ними зерна змін і нові команди, проростуть і ми станемо на крок ближче до країни, про яку всі мріємо»,  – додала Ольга Кучер.

Дивіться спецпроект «Вихід» з понеділка по п’ятницю у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Більше на тему: Кореспондент «Вікна-новини» Сергій Єременко став учителем

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати