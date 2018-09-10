«Вікна-новини» покажут спецпроект об отвергнутых в Украине реформаторах

С 10 по 14 сентября в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет спецпроект ведущей и корреспондента Ольги Кучер – «Вихід». В цикле сюжетов речь пойдет об опытных реформаторах и технократах, которых на волне Революции достоинства пригласили в Украину улучшить систему. Они поверили и согласились стать агентами изменений, однако система их выжила. Телезрители услышат серию эксклюзивных интервью с бывшими чиновниками, которые ответят на самые «неудобные» вопросы.

«Мы хотели узнать, почему не получилось? Обо что поломали зубы акулы отечественного бизнеса и иностранные реформаторы, приехавшие в Украину менять страну к лучшему. Я поговорила с пятью реформаторами и технократами, которые пришли в украинское правительство в разное время после Революции достоинства. Все они свято верили в скорые изменения с несколько детской наивностью. Многие из них – это иностранцы, которые достигли успехов в своих странах, а в Украине наткнулись на непробиваемую стену непонимания и нежелания что-то менять», – рассказывает автор спецпроекта Ольга Кучер.

Двое героев спецпроекта – это приглашенные иностранцы, за плечами которых удачные реформы и антикризисный менеджмент в своих странах: Войцех Бальчун и Хатия Деканоидзе. Еще трое – успешные в коммерческом секторе в Украине Роман Хмиль, Денис Бродский, прибалт Айварас Абромавичус. Все они уволились. Кто-то через год, а кто-то продержался всего несколько недель.

«Такая борьба в некоторых подорвала здоровье. К примеру, Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции Украины, почти четыре месяца лечилась. Мы летали к ней в Грузию, и она рассказала, что на фоне личной трагедии и изнурительной работы в Украине у нее закрылся левый глаз. Врачи напугали ее смертельным диагнозом – миастенией – это паралич мышц, у которого летальный исход. Но, в конце концов, ей стало легче и без особых лекарств, когда она просто отдохнула и успокоилась», – отмечает Ольга Кучер.

На Войцеха Бальчуна, бывшего руководителя «Укрзализныци», команда «Вікна-новини» охотилась еще с тех пор, как у него была должность. Однако, по словам автора спецпроекта, он ее игнорировал. Бальчун признается: он немного волнуется, потому что его могут несерьезно воспринять из-за хобби. Он – рок-музыкант.

«Но он зря волновался. В этот раз он приехал в Украину именно на рок-концерт. И публика прекрасно восприняла выступление его группы. Тем более это был фестиваль «Украинская песня» ко Дню Независимости Украины. И они, поляки, роскошно спели свой хит – о любви – по-украински», – говорит автор цикла сюжетов.

Кроме того, команде «Вікна-новини» удалось записать интервью с инвестиционным банкиром и бывшим министром экономического развития и торговли – литовцем Айварасом Абромавичусом. Ольга Кучер отмечает, что она с ним даже побоксировала, что стало для него полной неожиданностью, зато разговор прошел в максимально непринужденной атмосфере.

Также в спецпроекте – откровенное интервью с экс-главой Национального агентства по вопросам госслужбы Денисом Бродским. Он один из лучших менеджеров по работе с персоналом в Украине. Бродский настраивал работу коллективов в гигантских банках и частных компаниях. А с украинскими чиновниками продержался рекордные шесть недель, а затем уволился.

Еще один реформатор – Роман Хмиль, бывший владелец крупнейшей ИТ-компании в Украине и экс-глава департамента дорожного развития и транспорта Мининфраструктуры. Он отказался от гражданства Америки, чтобы жить в Украине. Когда же пришел на работу в свой департамент, то обнаружил в собственном кабинете системы прослушивания на десятки тысяч долларов и рассказал, сколько раньше стоила такая должность, как у него.

«Если подытожить, то этот цикл можно назвать горькими разговорами об истине. Ведь от таких признаний людей, которые хотели изменить Украину к лучшему, становится невероятно горько. А еще – стыдно – за коррумпированную страну, за то, что бессилен что-то изменить, за чужое нежелание. Но они заложили хороший фундамент, и нужно верить, что посеянные ими зерна изменений и новые команды прорастут, и мы станем на шаг ближе к стране, о которой все мечтаем», – добавила Ольга Кучер.

Смотрите спецпроект «Вихід» с понедельника по пятницу в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Больше по теме: «Вікна-новини» покажут спецпроект об отвергнутых в Украине реформаторах

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ