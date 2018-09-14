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Телеканал СТБ / Михайло Присяжнюк разом зі своєю дружиною вітають сина з днем народження

Михайло Присяжнюк разом зі своєю дружиною вітають сина з днем народження

Телеканал СТБ

Ведучий проекту «Один за всіх»-12 поділився у своєму Instagram фото сина і зворушливою історією. Десять років тому в родині Михайла Присяжнюка відбулася радісна подія. Щасливого дня, 14 вересня, дружина Валерія народила Михайлу сина.

Той день народний адвокат пам’ятає, як зараз. Тоді пара захворіла на запалення легенів і складно переносила недуг з високою температурою. Вранці Валерія була змушена їхати в пологовий будинок, адже тягнути далі було вже не можна.

Михайло Присяжнюк

Instagram Михайла Присяжнюка

Михайло не знаходив собі місця, адже через температуру вище 39 не міг бути поруч з дружиною. У той момент багато думок крутилося в його голові і мучило почуття провини. Він зобов’язаний перебувати поряд і підтримувати свою дружину в найголовніший день їхнього життя! Подолавши себе і слабкість, ведучий викликав таксі, і вже за кілька хвилин мчав до Валерії.

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Через 40 хвилин, повністю екіпірований в білий халат і медичну маску, Михайло тримав на руках свого сина Ваню! Очі були повні сліз від щастя і безмежної вдячності дружині!


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Валерія Присяжнюк також поділилася фотографією із сином у своєму Instagram. Вона подякувала чоловікові за здійснення всіх мрій сім’ї, в тому числі й поїздки до Діснейленду на перший ювілей Вані.  

 

 

 

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