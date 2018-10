У 6 випуску «Один за всіх»-12 ви почуєте шокуючу історію про сучасну дружбу підлітків. Новий сезон проекту прагне встановлювати істину та знаходити винних. Проте цього разу винними виявляться найкращі друзі дівчини, які власноруч перерізали їй горло. Ведучий Михайло Присяжнюк намагатиметься з’ясувати, чим викликана така жорстокість дітей та хто сприяє виправданню звірства.

Шостий випуск проекту «Один за всіх» розкаже про трагічну історію Марії з Тернопільщини. Дівчину душили її найкращі друзі, а зрештою перерізали горло та залишили помирати у закинутій будівлі.

У 6 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

Дізнайтеся відповіді на ці запитання сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ! А о 22:20 дивіться онлайн повний 6 випуск «Один за всіх» 12 сезон від 07.10. 2018 на офіційному сайті!

Video: 6 випуск «Один за всіх»-12 про перерізане горло У 6 випуску Один за всіх 12 ведучий та експерти з’ясовуватимуть , за що друзі перерізали горло дівчинці. Дивіться шостий випуск Один за всіх, аби дізнатися

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.