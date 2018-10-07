6 выпуск «Один за всіх»-12 о перерезанном горле

В 6 выпуске «Один за всіх»-12 вы услышите шокирующую историю о современной дружбе подростков. Новый сезон проекта стремится устанавливать истину и находить виновных. Однако на этот раз виновными окажутся лучшие друзья девушки, которые собственноручно перерезали ей горло. Ведущий Михаил Присяжнюк попытается выяснить, чем вызвана такая жестокость детей и кто способствует оправданию зверства.
Шестой выпуск проекта «Один за всех» расскажет о трагической истории Марии из Тернопольской области. Девушку душили ее лучшие друзья, а в конце концов перерезали горло и оставили умирать в заброшенном здании.
В 6 выпуске «Один за всіх»-12 вы узнаете:
- Чем вызвано жестокое поведение друзей и что спровоцировало их зверское отношение?
- Кто на самом деле перерезал горло девушке?
- Что расскажет мать Марии и почему она не слишком заботится о ходе расследования?
- О чем попросит сама девушка студию и что пообещают ей эксперты?
Узнайте ответы на эти вопросы сегодня в 21:00 в эфире телеканала СТБ! А в 22:20 смотрите онлайн полный 6 выпуск «Один за всіх» 12 сезон от 07.10. 2018 на официальном сайте!