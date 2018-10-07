В 6 выпуске «Один за всіх»-12 вы услышите шокирующую историю о современной дружбе подростков. Новый сезон проекта стремится устанавливать истину и находить виновных. Однако на этот раз виновными окажутся лучшие друзья девушки, которые собственноручно перерезали ей горло. Ведущий Михаил Присяжнюк попытается выяснить, чем вызвана такая жестокость детей и кто способствует оправданию зверства.

Шестой выпуск проекта «Один за всех» расскажет о трагической истории Марии из Тернопольской области. Девушку душили ее лучшие друзья, а в конце концов перерезали горло и оставили умирать в заброшенном здании.

В 6 выпуске «Один за всіх»-12 вы узнаете:

Чем вызвано жестокое поведение друзей и что спровоцировало их зверское отношение?

Кто на самом деле перерезал горло девушке?

Что расскажет мать Марии и почему она не слишком заботится о ходе расследования?

О чем попросит сама девушка студию и что пообещают ей эксперты?

Узнайте ответы на эти вопросы сегодня в 21:00 в эфире телеканала СТБ! А в 22:20 смотрите онлайн полный 6 выпуск «Один за всіх» 12 сезон от 07.10. 2018 на официальном сайте!

Video: 6 выпуск «Один за всіх»-12 о перерезанном горле В 6 выпуске Один за всіх 12 ведущий и эксперты будут выяснять, за что друзья перерезали девочке горло. Смотрите шестой выпуск Один за всіх 2018, чтобы узнать

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