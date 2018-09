5 випуск проекту «Один за всіх»-12 розкаже моторошну історію про жінку, яка власними руками задушила немовля та скинула його в річку. У чому зізнаються знайомі та колишні подруги жінки? Як оцінить діяння матері ведучий Михайло Присяжнюк? Та на які обставини звернуть увагу експерти у новій історії «Один за всіх» – дізнайтеся вже сьогодні.

Страшна знахідка біля річки Дністра налякала всіх жителів села Писарівка. Мертва новонароджена дитина, «прикута» пуповиною до дерева на узбережжі річки. Таку жахливу картину виявили сільські жителі літнім ранком.

До студії завітають односельчани жінки, які стали свідками трагедії. Знайдене немовля у воді шокувало все село. Попередньо про вагітність матері не знав ніхто: ані друзі, ані родичі, ані знайомі. Тож тривалий час розуміння того, чиє втоплене дитя, – не було.

36-річна Юлія Вижга, мати чотирьох неповнолітніх дітей, з’явиться у студії, аби пояснити свій вчинок. Як вона виправдовуватиме себе у вбивстві п’ятого чада? Та чи планувала вона заздалегідь це звіряче вбивство? Чому жінка опинилася біля річки того страшного дня та з яких причин так довго не співпрацювала зі слідством – з’ясовуватимуть експерти.

«Один за всіх» відшукає біологічного батька мертвої дитини, який вже почав збір підписів на захист своєї коханої. Колишні подруги та знайомі розкажуть, як Юлія забезпечувала собі алібі, а отже, готувалася до злочину.

Експерти намагатимуться дізнатися, чому мати вирішила позбутися дитини і чому п’яте немовля стало зайвим. Вже сьогодні о 21:00 вмикайте телеканал СТБ!

