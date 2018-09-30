5 выпуск проекта «Один за всіх»-12 расскажет жуткую историю о женщине, которая собственными руками задушила младенца и сбросила его в реку. В чем признаются знакомые и бывшие подруги женщины. Как оценит действия матери ведущий Михаил Присяжнюк? И на какие обстоятельства обратят внимание эксперты в новой истории «Один за всіх» – узнайте уже сегодня.

Страшная находка у реки Днестра напугала всех жителей села Писаревка. Мертвый новорожденный ребенок привязан пуповиной к дереву на побережье реки. Такую ужасную картину обнаружили сельские жители летним утром.

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В студию придут односельчане женщины, которые стали свидетелями трагедии. Найденный младенец в воде шокировал всю деревню. Предварительно о беременности матери не знал никто: ни друзья, ни родственники, ни знакомые. Поэтому долгое время понимания того, чье утопленное дитя, – не было.

36-летняя Юлия Выжга, мать четверых несовершеннолетних детей, появится в студии, чтобы объяснить свой поступок. Как она будет оправдывать себя в убийстве пятого чада? Планировала ли она заранее это зверское убийство? Почему женщина оказалась у реки в тот страшный день и по каким причинам долгое время не сотрудничала со следствием – выяснят эксперты.

«Один за всех» найдет биологического отца мертвого ребенка, который уже начал сбор подписей в защиту своей возлюбленной. Бывшие подруги и знакомые расскажут, как Юлия обеспечивала себе алиби, а следовательно, готовилась к преступлению.

Эксперты попытаются узнать, почему мать решила избавиться от ребенка и почему пятый младенец стал лишним. Уже сегодня в 21:00 включайте телеканал СТБ!

Video: Почему мать задушила младенца – будет выяснять 5 выпуск «Один за всіх»-12 5 выпуск Один за всіх-12 расскажет историю о матери, которая утопила своего ребенка. Один за всіх 2018 в пятом выпуске удивит историей матери-убийцы

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