Ведущий проекта «Один за всіх»-12 поделился в своем Instagram фото сына и трогательной историей. Десять лет назад в семье Михаила Присяжнюка произошло радостное событие. В счастливый день, 14 сентября, жена Валерия родила Михаилу сына.

Тот день народный адвокат помнит, как сейчас. Тогда пара заболела воспалением легких и сложно переносила недуг с высокой температурой. Утром Валерия была вынуждена ехать в роддом, ведь тянуть дальше было уже нельзя.

Михаил не находил себе места, ведь из-за температуры выше 39 не мог быть рядом с женой. В тот момент много мыслей крутилось в его голове и терзало чувство вины. Он обязан находиться рядом и поддерживать свою супругу в самый главный день их жизни! Преодолев себя и слабость, ведущий вызвал такси и уже через несколько минут мчал к Валерии.

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Спустя 40 минут, полностью экипированный в белый халат и медицинскую маску, Михаил держал на руках своего сына Ваню! Глаза были полны слез от счастья и безграничной благодарности жене!



View this post on Instagram A post shared by Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) on Sep 13, 2018 at 11:54pm PDT

Валерия Присяжнюк также поделилась фотографией с сыном в своем Instagram. Она поблагодарила мужа за осуществление всех желаний семьи, в том числе и поездки в Диснейленд на первый юбилей Вани.

View this post on Instagram A post shared by Валерия Присяжнюк (@valeriyaprisiazhniuk) on Sep 14, 2018 at 12:13am PDT

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