Михаил Присяжнюк поздравил коллег с Днем юриста!

Сегодня, 8 октября, в Украине отмечается День юриста! Начиная с 1997 года этот день стал ежегодно праздничным для всех правоведов!

Мы поздравляем всех сотрудников такой важной правовой сферы! Своими пожеланиями коллегам поделился и Михаил Присяжнюк — ведущий проекта «Один за всіх»-12, «Все буде добре» и многих других программ:

«Ежедневно тысячи молодых людей выбирают профессию юриста, некоторые посвящают этому жизнь, понимая, что это их призвание, а некоторые с определенным временем меняют жизненную тропу. В моей жизни юрист — это зов сердца, жизненный путь, которым я иду уже много лет, так же как и Вы, мои Уважаемые Коллеги! Хочу сказать, что я абсолютно уверен в том, что наше общее дело, которое мы делаем каждый день, а именно, защита ни в чем не повинных людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства — это работа настоящих супер героев! И она не менее важна чем работа спасателя, или врача, ведь мы с Вами так же ежедневно спасаем человеческие жизни! Единственное, что хотелось бы нам всем пожелать — это всегда быть на страже справедливости! Терпения и сил для того, чтобы каждый день бросать вызов жестокому настоящему и тем самым делать мир лучше!

Горжусь каждым, кто добросовестно и честно делает свое дело!

С днем ​​юриста Вас, мои Супергерои!».

Присоединяясь к пожеланиям Михаила, мы желаем каждому юристу успеха в профессиональной деятельности!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ