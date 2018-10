Михайло Присяжнюк привітав колег з Днем юриста

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначається День юриста! Починаючи з 1997 року цей день став щорічно святковим для всіх правознавців!

Ми вітаємо всіх співробітників такої важливої правової сфери! Своїми побажаннями колегам поділився і Михайло Присяжнюк — ведучий проекту «Один за всіх»-12, експерт «Все буде добре» і багатьох інших програм:

«Щодня тисячі молодих людей обирають професію юриста, деякі присвячують цьому життя, розуміючи, що це їхнє покликання, а деякі з часом змінюють життєву стежку. В моєму житті юрист — це поклик серця, життєвий шлях, яким я йду вже багато років, так само, як і Ви, мої Шановні Колеги! Хочу сказати, що я абсолютно впевнений в тому, що наша спільна справа, яку ми робимо щодня, а саме захист ні в чому не винних людей, які потрапили у складні життєві обставини, — то робота справжніх супергероїв! І вона не менш важлива, ніж робота рятувальника або лікаря, адже ми з Вами так само щодня рятуємо людські життя! Єдине, що хотілося б нам всім побажати, — це завжди бути на варті справедливості, терпіння і сил задля того, щоб кожного дня кидати виклик жорстокому сьогоденню і тим самим робити світ кращим! Пишаюсь кожним, хто сумлінно і чесно робить свою справу!

З Днем юриста Вас, мої Супергерої!».

Приєднуючись до побажань Михайла, ми бажаємо кожному юристу успіху в професійній діяльності!

