16 випуск «Один за всіх»-12 з’ясує, хто скалічив немовля
16.12.2018
У 16 випуску «Один за всіх»-12 команда рятуватиме восьмимісячного хлопчика від страждань та болю. Новина, від якої холоне в жилах кров, облетіла всю країну. Батько нібито забивав до переломів кісток маленького сина, а мати покривала його вчинки. Що стало відомо ведучому Михайлу Присяжнюку та експертам студії – побачите вже сьогодні.
У 16 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:
- Хто ж із рідних насправді так жорстоко познущався над немовлям?
- Як до каліцтва причетна бабуся Єгорчика?
- Який сексуальний злочин приховує родина?
- Які моторошні таємниці подружнього життя батьків Єгора розкриють експерти?
- Та хто відповість за тілесні ушкодження дитини?
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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 16 випуск «Один за всіх»-12 від 16.12.2018 на офіційному сайті!