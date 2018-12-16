16 випуск «Один за всіх»-12 з’ясує, хто скалічив немовля

У 16 випуску «Один за всіх»-12 команда рятуватиме восьмимісячного хлопчика від страждань та болю. Новина, від якої холоне в жилах кров, облетіла всю країну. Батько нібито забивав до переломів кісток маленького сина, а мати покривала його вчинки. Що стало відомо ведучому Михайлу Присяжнюку та експертам студії – побачите вже сьогодні.

У 16 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

Хто ж із рідних насправді так жорстоко познущався над немовлям? Як до каліцтва причетна бабуся Єгорчика? Який сексуальний злочин приховує родина? Які моторошні таємниці подружнього життя батьків Єгора розкриють експерти? Та хто відповість за тілесні ушкодження дитини?

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 16 випуск «Один за всіх»-12 від 16.12.2018 на офіційному сайті!

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