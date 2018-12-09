У 15 випуску «Один за всіх»-12 рятуватимуть жінок від побиття
09.12.2018
У 15 випуску «Один за всіх»-12 пролунає нова історія про факт домашнього насилля. Експерти студії намагатимуться допомогти й врятувати жінок від систематичного побиття. Які шокуючі факти з’ясує команда «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.
У 15 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:
- Що стало причиною таких непорозумінь у родині?
- Що завадило сімейному щастю Наталі та Володимира?
- Як цивільному чоловікові вдалося здійснити рейдерське захоплення будинку колишньої дружини?
- Чому все село боїться стати на захист скривджених жінок?
- Та за які злочини ще не відповів чоловік?
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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 15 випуск «Один за всіх»-12 від 09.12.2018 на офіційному сайті!