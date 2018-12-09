У 15 випуску «Один за всіх»-12 пролунає нова історія про факт домашнього насилля. Експерти студії намагатимуться допомогти й врятувати жінок від систематичного побиття. Які шокуючі факти з’ясує команда «Один за всіх» — дізнайтеся вже сьогодні.

У 15 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся:

Що стало причиною таких непорозумінь у родині? Що завадило сімейному щастю Наталі та Володимира? Як цивільному чоловікові вдалося здійснити рейдерське захоплення будинку колишньої дружини? Чому все село боїться стати на захист скривджених жінок? Та за які злочини ще не відповів чоловік?

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 15 випуск «Один за всіх»-12 від 09.12.2018 на офіційному сайті!

Video: У 15 випуску «Один за всіх»-12 рятуватимуть жінок від побиття У 15 випуску Один за всіх 12 пролунає нова історія про факт домашнього насилля. Які шокуючі факти з’ясує команда Один за всіх — дізнайтеся вже сьогодні.

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