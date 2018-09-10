Гороскоп на тиждень з 10 по 16 вересня 2018 року від Олени Курилової розповість вам, чого очікувати всім знакам зодіаку. Дотримуйтесь порад екстрасенса, тоді стовідсотково спіймаєте успіх за хвіст вже в найближчі сім днів. Детальний гороскоп на тиждень читайте в нашому матеріалі.

Вогонь (Овен, Лев, Стрілець)

Ваш запальний темперамент цього тижня тільки заважатиме у коханні. Ігноруйте все, що вас дратує у партнерові. Це допоможе зберегти мир у стосунках.

Овнам бажано прислухатись до бажань свого партнера, це збереже їхні стосунки, а Левам у суперечках з коханим погоджуватися на компроміси першими. Стрільцям зірки радять більше хвалити половинку, освідчуватися у почуттях та в жодному разі не критикувати.

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Вода (Рак, Скорпіон, Риби)

Цього тижня остерігайтеся розлучників. Покажіть вашій половинці, наскільки сильно ви її любите, щоб вашим коханим не хотілося навіть дивитися в бік інших.

Раки, приборкайте вже свою пристрасть до чужих людей, це робить боляче тому, хто поруч з вами! Скорпіонам потрібно почати більше уваги приділяти коханій людині, після цього отримаєте значно більше. Рибкам варто серйозно зосередитись на тому, хто поруч із ними, сторонні люди лише заважатимуть коханню.

Земля (Козеріг, Телець, Діва)

Ви загрузли у побутових проблемах. Влаштуйте романтичні вихідні для коханих. У самотніх є шанс зустріти половинку, звичайно, якщо поставите особисте життя на перший план.

Козерогам потрібно попрацювати над своїми вадами, бо від них дуже страждає кохана людина. Тельцям терміново слід запланувати культурний відпочинок, він гарантовано принесе бажану розрядку. Діви, вам варто уникати з’ясування стосунків з партнером, щоб не розлучитися з ним назавжди.

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Повітря (Терези, Водолій, Близнюки)

Цього тижня вам захочеться кардинально змінити особисте життя. Не варто піддаватися цим поривам. Спробуйте пошукати позитив у ситуації, що склалася.

Терези, якщо ваші стосунки дали тріщину, не треба поспішати їх ламати. Так, ви завжди можете піти, але ламати – не будувати. Стільки було зроблено для цих взаємин. Водолії теж застали критичний період у стосунках, зірки радять їм уникати скандалів. А ось Близнюкам варто зміцнити їхній міцний союз, влаштувавши день приємних спогадів.

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