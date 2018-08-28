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Телеканал СТБ / Місячний календар на вересень 2018 від екстрасенсів СТБ

Місячний календар на вересень 2018 від екстрасенсів СТБ

Телеканал СТБ

Місячний календар може допомогти кожному, якщо знати як правильно його трактувати. Вдалі і несприятливі дні, періоди для старту чогось нового, для завершення непотрібних справ, – до всього цього можна бути готовим, якщо знати заздалегідь. Екстрасенси СТБ підготували календар, який допоможе вам правильно вибрати дні для важливих подій у вашому житті.

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Отже, в наступному місяці молодий місяць настане 9 вересня. Це як раз той час, коли Місяць ще не з’явився, в цей період можна сміливо робити кардинальні кроки в плані життєвих змін. Наприклад, змінити роботу, спланувати переїзд або розірвати відносини з людьми, які крім негативу у вашому житті нічого не приносять.

Період зростаючого Місяця в серпні припадає на 10-24 вересня. У цей період потрібно планувати справи, в яких ви чекаєте зростання і розвитку. Наприклад, якщо обстригти волосся, вони швидше відростуть, стануть міцнішими і сильними. Якщо ви хочете зібрати і відкласти ту чи іншу суму грошей або покласти свої фінанси в банк під відсоток, це також краще робити на зростаючий місяць, як і укладання угод і важливих договорів.

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За місячним календарем 2018 повний місяць настає 25 вересня. Екстрасенси стверджують, що в повний місяць активізується підсвідомість. Через те, що Місяць знаходиться під 180-градусним кутом по відношенню до Сонця, вони розташовуються відносно один одного з протилежних сторін. У цей період саме жінки часто відчувають протистояння між душею і тілом, особливо якщо ваша діяльність пов’язана з творчістю.

Період спадаючого Місяця припадає на 1-8 вересня і 26-30 вересня. По-перше, в цей час енергія Місяця спрямована на позбавлення від всього і зменшення: взаємодіючи з енергетикою людини, місячна енергія здатна нести з його життя все те, що він сам вважає непотрібним. По-друге, екстрасенси стверджують, що в цей час головне не починати нову справу, адже вона може закінчиться крахом.

Сприятливі дні: 1, 5, 10, 12, 19, 29 вересня.

Несприятливі дні: 4, 7, 14, 24, 28 вересня.

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