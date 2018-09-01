Гороскоп за знаками зодіаку на місяць розповість, як краще провести цей вересень. Ви знаєте, а зірки дають по-справжньому слушні поради. Варто прислухатися лише один раз, і можливо стати щасливим на все життя. Звичайно, що багато чого залежить від вашого прагнення до бажаного. Не сидіть на місці, йдіть до своєї мети, тоді – все буде чудово! Більш детально в гороскопі на вересень 2018.

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Овен

Вересень для Овнів стане дуже неоднозначним. Ви забажаєте переосмислити все у своєму житті. Перша половина місяця сприятлива для масштабних покупок, але кілька разів подумайте, чи потрібно вам все це. Від вашого вибору залежить те, яким чином пройде весь місяць.

Телець

Ви би ніколи не віддали те, що належить саме вам. Але люди не ваша власність, вони мають право обирати самі, чи хочуть знаходитися поруч з Тельцями. У вересні ви можете втратити багато друзів, але ті, хто залишаться, стануть справжньою підтримкою та опорою протягом усього життя.

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Близнюки

Хто не встиг, той запізнився. Спробуйте розмістити собі цю цитату замість постера, бажано на помітне місце. Близнюкам потрібно контролювати один недолік – відсутність пунктуальності. Інакше всі вигідні пропозиції, які надасть вересень, пройдуть повз. Друга половина місяця призначена для романтики, але і тут теж, краще стежте за часом, постійні запізнення можуть стати серйозною причиною для сварок. Бережіть свій та чужий час!

Раки

Ви часто ображаєтесь через дрібниці, люди не завжди будуть піддаватися вашим примхам. Гороскоп на вересень радить працювати над своїм сприйняттям світу. Люди готові багато чого терпіти, бо щиро люблять Раків, але усьому є своя межа. В середині місяця на цей знак чекає великий прибуток, вкладіть гроші в справу, щоб потім отримати більше коштів в сімейний бюджет.

Леви

Головне правило на перший місяць осені, берегти своє здоров’я! Ви настільки чуттєві до зміни погоди, що чіпляєте кожну хворобу. Спробуйте пройти курс профілактики, приймайте вітаміни і все буде добре. Головне зверніть на це особливу увагу, щоб місяць пройшов чудово та без зайвих проблем.

Діви

Те, що ви любите говорити правду в очі, звичайно істотна перевага. Але не завжди варто включати цю якість, треба вміти і промовчати, це теж важливо. Візьміть під контроль власні емоції, попрацюйте над внутрішньою установкою. У вас все вийде, якщо впораєтеся з самим собою. Протягом місяця, Дів очікують зміни на роботі.

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Терези

На початку місяця, ви маніакально почнете стежити за порядком. Ввімкнеться внутрішній трудоголік Терезів. Але не переборщіть, ви все рівно досягнете успіхів. Навіть, якщо будете робити наполовину менше справ. Ви вирішили зробити за вересень всю роботу? Тоді поставте собі за правило, лягати раніше.

Скорпіони

Вересень відкриє для вашого знаку нові грані. Головне не боятися покинути зону комфорту. Спробуйте просувати нові проекти, керівництво поставиться до цього з великим ентузіазмом. Ви навіть не уявляєте на які результати здатні. Лише більше працюйте, тоді все буде на найвищому рівні.

Стрільці

Цей рік сповнений випробуваннями для Стрільців, але початок осені дозволить нарешті видихнути. Ви давно мріяли зайняти себе чимось для душі. Приділіть час своїм близьким. За переліком проблем, ви не помічали того, що вони вимагають більшої уваги. Кінець вересня багатий на пригоди, можливо, ви поїдете в довгоочікувану подорож!

Козероги

Раніше вам багато чого сходило з рук, але тепер ви не дочекаєтеся такого ставлення від зірок. Час навчитися бути більш відповідальними. Юнацький максималізм давно потрібно прибрати, залишайте його виключно в дрібних проявах. Інакше ризикуєте втратити гарне ставлення колег, друзів, всіх оточуючих.

Водолії

Сімейних Водоліїв чекає багато клопоту. Це вересень, що ж ви від нього хотіли. Ваші діти будуть вимагати максимум уваги, навіть більше, ніж зазвичай. Ви з усім впораєтеся, якщо приберете на задній план роботу та друзів. Водолії холостяки і холостячки, ризикують закохатися і потрапити у вир самої романтичної пригоди!

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Риби

Не відмовляйте в допомозі, будьте милосерднішими. Зірки знають, що всі прекрасні риси – ваші. За це, доля нагородить Рибок найкращим вереснем. Можливо, що завдяки своїм вчинкам, вони отримають подарунок з небес. Скажіть чесно, ви вже давно про щось палко мрієте? Радійте, бо зовсім скоро бажане здійсниться!

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