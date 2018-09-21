Гороскоп по знакам зодиака на месяц расскажет, как лучше провести этот сентябрь. Вы знаете, а звезды дают по-настоящему дельные советы! Стоит прислушаться один раз, и можно стать счастливым на всю жизнь. Конечно же многое зависит от вашего стремления к желаемому. Не сидите на месте, идите к своей цели! Более детально, читайте в гороскопе на сентябрь 2018.

Овен

Сентябрь для Овнов будет неоднозначным. Вы захотите переосмыслить всё в жизни. Первая половина месяца благоприятна для крупных покупок, но несколько раз подумайте, нужно ли вам все это. От данного выбора зависит то, как вы проведете весь месяц.

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Телец

Вы бы никогда не отдали то, что принадлежит именно вам. Но люди не собственность Тельцов, они вправе сами выбирать, хотят ли быть рядом. В сентябре ваше окружение покинут несколько друзей, но те кто останутся, будут поддержкой и опорой на протяжении всей жизни.

Близнецы

Кто не успел, тот опоздал. Попробуйте повесить себе эту цитату на самое видное место. Близнецам надо контролировать один недостаток – отсутствие пунктуальности. Иначе все выгодные предложения, которые предоставит месяц, пройдут мимо. Вторая половина месяца предназначена для романтики, но и тут тоже, лучше следите за временем, вечные опоздания могут стать серьезной причиной для ссор. Берегите свое и чужое время!

Раки

Вы часто обижаетесь по пустякам, но люди не всегда будут готовы потакать вашим капризам. Звезды советуют поработать над своим восприятием мира. Люди готовы многое терпеть, потому что искренне любят Раков, но всему есть свой предел. В середине месяца вас ждет крупная прибыль, вложите деньги в дело, чтобы в результате привлечь еще больше финансов в семейный бюджет.

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Львы

Главное правило на первый месяц осени, беречь свое здоровье. Вы настолько восприимчивы к перемене погоды, что хватаете все болячки. Попробуйте пройти курс профилактики, принимайте витамины и все будет хорошо. Главное обратите на это особое внимание, чтобы месяц прошел замечательно и без лишних проблем.

Девы

То, что вы любите говорить правду в глаза, конечно же существенный плюс. Но не всегда стоит включать это качество, нужно уметь и промолчать, это крайне важно. Возьмите под контроль свои эмоции, поработайте над внутренней установкой. У вас все получиться, если справитесь с самим собой. В течение месяца намечаются перемены на работе.

Весы

В начале месяца вы маниакально начнете следить за порядком, включите своего внутреннего трудоголика на «максимум». Не переборщите, вы итак, достигните успехов. Даже если будете делать на половину меньше работы. Если уже решили взвалить на сентябрь все, то поставьте себе за правило, пораньше ложиться. Это и есть залог вашего успеха на этот месяц.

Скорпионы

Сентябрь откроет для вашего знака зодиака новые грани. Главное не бояться покинуть зону комфорта. Попробуйте продвигать вперед новые проекты, начальство отнесется ко всему с большим энтузиазмом. Вы даже не представляете, на что способны. Просто больше трудитесь и все будет на высшем уровне. Зона комфорта только стесняет вас.

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Стрельцы

Этот год был наполнен испытаниями для Стрельцов, но начало осени позволит наконец-то выдохнуть. Вы давно мечтали занять себя чем-то для души. Уделите время своим близким, за перечнем проблем вы не замечали того, что они требуют большего внимания. Конец сентября будет богат на приключения, возможно, что вы поедете в долгожданное путешествие!

Козероги

Ранее вам многое сходило с рук, но теперь вы не дождетесь такого снисхождения от звезд. Пора научиться большей ответственности. Юношеский максимализм давно необходимо убрать, оставляйте его исключительно в мелких проявлениях. Иначе рискуете потерять хорошее отношение коллег, друзей, всех окружающих.

Водолеи

Семейных Водолеев ожидает много хлопот. Это же сентябрь, чего вы хотели? Ваши дети будут требовать максимум внимания, даже больше, чем обычно. Вы со всем справитесь, если отодвинете на задний план работу и друзей. Водолеи холостяки и холостячки, рискуют влюбиться и попасть в омут самого романтического приключения!

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Рыбы

Не отказывайте в помощи, будьте более милосердны. Звезды знают, что все прекрасные качества вам не чужды. Тогда судьба вознаградит вас лучшим сентябрем. Возможно, что Рыбы благодаря своим поступкам получат подарок с небес. Признайтесь, вы давно уже о чем-то пылко мечтаете. Совсем скоро желаемое сбудется!

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