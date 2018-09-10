Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября 2018 от Алены Куриловой расскажет вам, чего ожидать всем знакам зодиака. Следуйте советам экстрасенса, и тогда наверняка поймаете удачу за хвост уже в ближайшие семь дней. Детальный гороскоп на неделю читайте в нашем материале.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Ваш жгучий темперамент на этой неделе будет мешать любви. Игнорируйте все, что вас раздражает в партнере. Это поможет сохранить гармонию в отношениях.

Овнам желательно прислушиваться к желаниям своего партнера, это сохранит их отношения, а Львам в спорах с любимым соглашаться на компромиссы первыми. Стрельцам звезды советуют больше хвалить половинку, признаваться в чувствах и ни в коем случае, не критиковать.

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Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

На этой неделе остерегайтесь разлучников. Покажите вашей половинке, насколько сильно любите, чтобы ей не хотелось даже смотреть в сторону других.

Раки, боритесь со своей зависимостью от чужих людей, это делает больно тому, кто рядом с вами! Скорпионам нужно больше внимания уделять любимому человеку, после этого получите гораздо большее. Рыбкам стоит сосредоточиться на том, кто рядом с ними, посторонние люди мешают вашей любви.

Земля (Козерог, Телец, Дева)

Вы погрязли в бытовых проблемах. Устройте романтические выходные для любимых. Если вы одиноки, у вас есть шанс встретить половинку, конечно, если поставите личную жизнь на первый план.

Козерогам нужно поработать над своими недостатками, потому что от них очень страдает любимый человек. Тельцам необходимо срочно запланировать культурный отдых, он гарантированно принесет желаемую разрядку. Девы, а вы избегайте выяснения отношений с партнером, чтобы не расстаться с ним навсегда.

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Воздух (Весы, Водолей, Близнецы)

На этой неделе вам захочется кардинально изменить личную жизнь. Не стоит поддаваться этим порывам. Попробуйте поискать немного позитива в сложившейся ситуации.

Весы, если ваши отношения дали трещину, не надо спешить их ломать. Да, вы всегда можете уйти, но ломать – не строить. И Водолеев застал критический период в отношениях, звезды советуют им избегать скандалов. А вот Близнецам нужно всего лишь, чтобы укрепить их крепкий союз, устроить день приятных воспоминаний.