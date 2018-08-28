PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Лунный календарь на сентябрь 2018 от экстрасенсов СТБ

Лунный календарь на сентябрь 2018 от экстрасенсов СТБ

Телеканал СТБ

Лунный календарь может помочь каждому, если знать как правильно его трактовать. Удачные и неблагоприятные дни, периоды для старта чего-то нового, для завершения ненужных дел, – ко всему этому можно быть готовым, если знать заранее. Экстрасенсы СТБ подготовили календарь, который поможет вам правильно выбрать дни для важных событий в вашей жизни.

По теме: Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 от экстрасенсов СТБ

closeup-hopeful-beautiful-young-woman-pin-up-style-retro-crossing-her-picture-id667652750

Итак, в следующем месяце новолуние наступит 9 сентября. Это как раз то время, когда Луна еще не появилась, в этот период можно смело делать кардинальные шаги в плане жизненных изменений. К примеру, сменить работу, спланировать переезд или разорвать отношения с людьми, которые кроме негатива в вашей жизни ничего не приносят.

Период растущей Луны в августе припадает на 10-24 сентября. В этот период нужно планировать дела, в которых вы ждете роста и развития. Например, если остричь волосы, они быстрее отрастут, станут более крепкими и сильными. Если вы хотите собрать и отложить ту или иную сумму денег или положить свои финансы в банк под процент, это также лучше делать на растущую луну, как и заключение сделок и важных договоров.

Больше на тему: Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака от Каина Крамера

woman-with-crossed-fingers-and-coin-near-fountain-in-rome-picture-id539120787

По лунному календарю 2018 полнолуние наступает 25 сентября. Экстрасенсы утверждают, что в полнолуние активизируется подсознание. Из-за того, что Луна находится под 180-градусным углом по отношению к Солнцу, они располагаются  относительно друг друга с противоположных сторон. В этот период именно женщины часто чувствуют противостояние между душой и телом, особенно если ваша деятельность связана с творчеством.

Период убывающей Луны припадает на 1-8 сентября и 26-30 сентября. Во-первых, в это время энергия Луны направлена на избавление от всего и уменьшение: взаимодействуя с энергетикой человека, лунная энергия способна уносить из его жизни все то, что он сам считает ненужным. Во-вторых, экстрасенсы утверждают, что в это время главное не начинать новое дело, ведь оно может закончится крахом.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.

Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.

woman-receiving-a-gift-from-a-website-picture-id611889706

По теме: Не получается забеременеть: что делать рассказала Рубина Цибульская

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.