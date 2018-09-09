У випуску 3 «Хата на тата» 2018 глядачі познайомляться з талановитим татусем-музикантом, який цілими днями займається написанням своїх геніальних пісень.Чоловік, що приїхав в Україну з Конго, називає себе «музикантом від Бога». Однак, тільки-но улюблена муза відбула у свою довгоочікувану відпустку, його пісенька перестала бути такою веселою. Що чекає на вас у 3 випуску 7 сезону «Хата на тата», дізнайтеся в матеріалі!

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Ця людина може в будь-яку хвилину задушевно виконати «Ой, смереко» або заспівати свій новий супер-хіт. Де вже тут займатися побутовими питаннями? На думку українця, це не чоловічі турботи. Однак тепер черга дружини відпочивати, а ось татові доведеться забути про свої захоплення. Чоловік має пройти через нелегкі випробування: зайнятися ремонтом у квартирі, звернути, нарешті, свою увагу на дітей, прибрати в будинку.

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До речі, невгамовні дітлахи теж винайшли спосіб, як підтримати тата. Вони влаштували «пір’яний армагеддон», не пошкодувавши на це подушок. Здається, хтось вже збирається бігти в Конго… Чи витримає герой випробування, що зненацька звалилися на голову? Чи зрозуміє, як сильно дружині потрібна його допомога?

Дивіться відеоанонс випуску 3 «Хата на тата»-7 зараз!

Video: Чим здивує третій випуск «Хата на тата»-7? У випуску 3 Хата на тата 7 глядачі дізнаються, які випробування чекають на тата-музиканта

Video: Чим здивує третій випуск «Хата на тата»-7? У випуску 3 Хата на тата 7 глядачі дізнаються, які випробування чекають на тата-музиканта

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