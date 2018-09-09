В выпуске 3 «Хата на тата» 2018 зрители познакомятся с талантливым папой-музыкантом, который целыми днями занимается сочинением своих гениальных песен. Выходец из Конго называет себя «музыкантом от Бога». Однако, как только любимая муза уехала в долгожданный отпуск, его песенка перестала быть такой веселой. Что ожидает вас в 3 выпуске 7 сезона «Хата на тата», узнайте в материале!

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Этот человек может в любую минуту задушевно исполнить «Ой, смереко» или спеть свой новый супер-хит. Где уж тут заниматься бытовыми вопросами? По мнению папы, это не мужские заботы. Однако настала очередь жены отдыхать, а вот папе придется позабыть о своих увлечениях. Мужчина должен пройти целый ряд испытаний: заняться ремонтом в квартире, обратить, наконец, свое внимание на детей, убраться в доме.

Кстати, находчивые детишки тоже придумали способ, как поддержать папу. Они устроили «перьевой армагеддон», не пожалев на это подушек. Кажется, кто-то уже собирается бежать в Конго… Выдержит ли герой испытания, что свалились ему на голову? Поймет ли, как сильно супруге нужна его помощь?

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Смотрите видеоанонс выпуска 3 «Хата на тата»-7 прямо сейчас!

Video: Чем удивит третий выпуск «Хата на тата»-7? В выпуске 3 Хата на тата 7 зрители узнают, какие испытания ждут папу-музыканта

Video: Чем удивит третий выпуск «Хата на тата»-7? В выпуске 3 Хата на тата 7 зрители узнают, какие испытания ждут папу-музыканта

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