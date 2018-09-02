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Телеканал СТБ / О чем расскажет второй выпуск «Хата на тата»-7?

О чем расскажет второй выпуск «Хата на тата»-7?

Телеканал СТБ

Выпуск 2 «Хата на тата» 7 сезон расскажет о папе Виталике, который…. делает деньги из воздуха! Мужчина обожает тусовки, поэтому сразу же после отъезда жены отправляется в местный ночной клуб «Вегас». Однако, жизнь, полная домашних обязанностей, оказалась не такой веселой как думал Виталий. О чем еще расскажет выпуск 2, читайте далее.

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хата на тата 7

Папа Виталик любит развлечения, тусовки, азартные игры. Он умеет легко и просто зарабатывать деньги, но, к сожалению, так же легко их и тратить. Только жена за порог, мужчина сразу же убежал тусить с друзьями в местный ночной клуб «Вегас». Однако вечер беззаботного веселья закончился, и папа впервые столкнулся с бытовыми проблемами. И приготовить для детей кушать или убрать в доме — не самое сложное.

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Сможет ли папа Виталик помочь детям выучить английский? Выполнить обязательные задания жены? Понять, наконец-то, что для него главное в жизни?

Смотрите видеоанонс выпуска 2 «Хата на тата»-7 прямо сейчас!

Video: О чем расскажет второй выпуск «Хата на тата»-7?

Выпуск 2 Хата на тата 7 расскажет, кто станет главным героем и какие испытания ждут папу

Video: О чем расскажет второй выпуск «Хата на тата»-7?

Выпуск 2 Хата на тата 7 расскажет, кто станет главным героем и какие испытания ждут папу

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