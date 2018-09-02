Випуск 2 «Хата на тата» 7 сезон розповість про тата Віталіка, який…. робить гроші з повітря! Чоловік обожнює тусовки, тому одразу ж після від’їзду дружини вирушає в місцевий нічний клуб «Вегас». Однак, життя, сповнене домашніх обов’язків, виявилося не таким веселим як думав Віталій. Про що ще розповість випуск 2, читайте далі.

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Тато Віталік любить розваги, тусовки, азартні ігри. Він вміє легко й просто заробляти гроші, але, на жаль, так само легко їх і витрачати. Тільки дружина за поріг, чоловік одразу ж втік тусуватися з друзями в місцевий нічний клуб «Вегас». Однак вечір безтурботних веселощів закінчився, і тато вперше зіткнувся з побутовими проблемами. І приготувати для дітей поїсти або прибрати в будинку — не найскладніше.

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Чи зможе тато Віталік допомогти дітям вивчити англійську? Виконати обов’язкові завдання дружини? Зрозуміти, нарешті, що для нього головне в житті?

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Video: Про що розповість другий випуск «Хата на тата»-7? Випуск 2 Хата на тата 7 розповість, хто стане головним героєм і які випробування чекають тата

Video: Про що розповість другий випуск «Хата на тата»-7? Випуск 2 Хата на тата 7 розповість, хто стане головним героєм і які випробування чекають тата