Героєм випуску 4 «Хата на тата» 2018 стане тато-диктатор, який звик командувати як на роботі, так і у власній родині. Однак з від’їздом дружини він отримає конкурента у праві на владу! Хто і як буде змінювати тата в 4 випуску «Хата на тата»-7, дізнайтеся в матеріалі!
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Папа-цар точно знає, чим повинен займатися чоловік у сім’ї — точно не господарськими роботами. «Я тобі що, сантехнік? Я директор!» — кричить чоловік своїй дружині. При цьому вічно зайнятий директор і на дітей не в змозі виділити час.
Але це не надовго, адже скоро в родині станеться справжня «зміна влади». Так, мама нарешті отримає тижневий відпочинок подалі від турбот, а її місце доведеться зайняти татові, причому під пильним наглядом! Адже до дітей приїде досить войовнича бабуся! Саме вона задаватиме тон у сім’ї та стежитиме, щоб чоловік сумлінно виконав кожне завдання. Незабаром жінка буде шокована костюмом ластівки для онучки…
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До яких методів перевиховання вдасться жінка, дивіться у відеоанонсі випуску 4 «Хата на тата»-7 просто зараз!