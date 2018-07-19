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Телеканал СТБ / Даша Трегубова про прем’єру «Цієї миті рік потому»

Даша Трегубова про прем’єру «Цієї миті рік потому»

Телеканал СТБ

З 31 серпня в ефірі телеканалу СТБ виходитиме новий проект про неймовірні перевтілення і досягнення заповітних цілей – «Цієї миті рік потому». Ведучою унікального makeover-шоу стане Даша Трегубова. На своїй сторінці в Instagram Даша розповіла, чому з таким нетерпінням чекає прем’єру «Цієї миті рік потому», і назвала її головною за всю свою телевізійну кар’єру. Докладніше – в матеріалі.

Саме з Дашею Трегубовою герої нового проекту, знятого за британським форматом This Time Next Year, ділитимуться своїми найпотаємнішими цілями в житті. Завдання ведучої – допомогти учаснику розібратися, чому його бажання досі не реалізовано, і взяти з нього обіцянку домогтися заповітного за 365 днів. Свій шлях до підкорення мети герої «Цієї миті рік потому» протягом всього року фіксуватимуть на відео.

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Напередодні старту сезону Даша Трегубова опублікувала пост в Instagram з першим промо-роликом шоу.

«Знаєте, а у мене скоро буде, напевно, головна прем’єра в моїй телевізійній кар’єрі!

Наша машина часу, ефект Попелюшки, карколомний WOW-фактор – «Цієї миті рік потому» – з 31 серпня на СТБ!

Про такий формат і героїв мріє кожен ведучий.

Люди з усієї України заходять в студію, озвучують свою головну мету життя і обіцяють на всю країну досягти її за 12 місяців. І… за кілька секунд з’являються на сцені рік потому.

У кожній програмі таких героїв кілька, з вражаючими, зворушливими і божевільними цілями і мріями, з найрізноманітнішими перешкодами на шляху до їх досягнення.

Так, ми живемо цим проектом вже рік. І ось правда – ніколи ще у своєму житті стільки не плакали і не сміялися.

Після цього шоу хочеться жити і вірити в краще, а ще більше – в себе самого», – зізналася ведуча.

Проект «Цієї миті рік потому» виходитиме з 31 серпня щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ. Не пропустіть одну з найдивовижніших прем’єр!

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