1 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра детективного серіалу «Загадка для Анни». Глядачі побачать відразу чотири серії поспіль. Актриса Даша Трегубова зіграє розумну слідчу, яка з легкістю розгадує загадки інших. Але чи зможе героїня впоратися зі своєю? Ви дізнаєтеся зовсім скоро!

Більше на тему: Даша Трегубова на варті порядку в серіалі «Загадка для Анни»

Талановиту акторку та ведучу «Цієї миті рік тому» Дашу Трегубову ми побачимо в ролі кмітливого детектива Анни Кірєєвої. Незважаючи на особисту трагедію, героїня серіалу на варті порядку. Вона розслідує вбивства, допомагає іншим людям та знаходить злочинців.

Жінка успішна у своїй професії, але нещасна в особистому житті, оскільки не може мати дітей. Багаторічний шлюб Анни тріщить по швах, і навіть ласкавий чоловік не в силах зберігати спокій.

Більше на тему: Серіали 2019 року: новинки від СТБ

На тлі сімейних сварок Анна розслідує загадкову справу. Вона бачить аварію на дорозі, в якій залишилася в живих тільки маленька дитина. З’ясовуючи, чи живі батьки дівчинки, Анна не помічає, як сама прив’язується до неї.

У серіалі «Загадка для Анни» глядачів чекає гостросюжетний детектив, зворушлива драма та неймовірна гра Даші Трегубової.

Не пропустіть 1 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ прем’єру серіалу «Загадка для Анни»!

Video: «Загадка для Анни»: дата виходу серіалу Коли серіал Загадка для Анни виходить в ефір телеканалу СТБ в 2019 році? Вже відома дата виходу серіалу Загадка для Анни на СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ