Даша Трегубова з’явиться в детективному серіалі «Загадка для Анни» на СТБ. Улюблена актриса та ведуча шоу «Цієї миті рік потому» зіграє успішного слідчого. Вона стоятиме на варті порядку та розплутуватиме найскладніші загадки. Коли ж серіал вийде на екрани? Дізнайтеся в матеріалі.

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Детективний жанр — один із найулюбленіших серед глядачів, проте чомусь прийнято вважати, що хорошим слідчим може бути тільки чоловік. Але Даша Трегубова розвіє цей міф у новому серіалі «Загадка для Анни».

Сюжет розгортається навколо слідчого Анни Кірєєвої — успішної в професії та нещасливої в особистому житті. Багаторічний шлюб жінки дає тріщину. На тлі сімейної драми Анна розслідує загадкову пригоду, в якій залишилася живою лише 7-місячна дитина. З’ясовуючи, чи живі батьки дівчинки, Анна не помічає, як сама прив’язується до неї.

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Головна героїня детективу — спритна, вольова та чарівна. Анна розкриває навіть найзаплутаніші справи. Такі жінки-детективи глядачам не зустрічалися. Незважаючи на особисту трагедію, про яку всі дізнаються на початку серіалу, їй потрібно продовжувати працювати, допомагати іншим людям та знаходити злочинців.

Прем’єра серіалу «Загадка для Анни» очікується цього року на телеканалі СТБ.

Video: Даша Трегубова на варті порядку в серіалі «Загадка для Анни» Даша Трегубова з'явиться в детективному серіалі на СТБ. Загадка для Анни - новий серіал в головній ролі з Дашою Трегубовою

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