Starlightfilms знімає україномовну детективну мелодраму з Дашею Трегубовою у головній ролі, яку глядачі телеканалу СТБ побачать уже наступного року. Робоча назва серіалу «Дитина на дорозі».

«Українські жінки-детективи останнім часом глядачам не зустрічались. Наша героїня – успішний слідчий. Незважаючи на особисту трагедію, про яку вона дізнається на початку серіалу, їй потрібно продовжувати працювати, допомагати іншим людям, знаходити злочинців. Даша Трегубова впорається із цим завданням на відмінно. У її фільмографії було багато героїнь-стерв, але в душі вона інша. Ця роль – про те, яка Даша насправді», – коментує шоураннер проекту Дмитро Кіцай.

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Слідчий Анна Кірєєва успішна в професії та нещаслива у особистому житті. Її багаторічний шлюб дає тріщину, коли вона дізнається, що не може народити дитину. Мати чоловіка підбиває сина на розлучення, оскільки сім’ї потрібен спадкоємець. На фоні сімейної драми Анна розслідує причини загадкової аварії, в якій залишилася в живих лише 7-місячна дитина. Намагаючись вияснити, чи живі батьки дівчинки, Анна не помічає, як сама прив’язується до неї.

«Моя героїня – це типаж, який я обожнюю: сильна, розумна жінка, але з серйозною внутрішньою драмою, яка робить її в чомусь дуже вразливою. Після багатьох стервозних антагоністок, яких я зіграла, ця роль мені неймовірно подобається і, чесно кажучи, дуже близька. При цьому у нас не просто мелодрама, де жінка постійно страждає під гнітом складних обставин і бореться за своє щастя. Тут цікава історія з гарним детективним сюжетом. І сам по собі персонаж – не слабка нещасна жінка. Анна намагається впоратись зі своїми проблемами самостійно. І, звичайно, бореться за кохання», – коментує головна героїня Даша Трегубова.

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Серіал буде складатись із 10 епізодів по 47 хвилин, які присвячені чотирьом історіям-розслідуванням. Зйомки в Києві триватимуть два місяці.

У головних ролях: Даша Трегубова, Володимир Філатов, Володимир Захаренков, Інга Нагорна, Любов Тимошевська, Жан Селезньов та інші.

Автор сценарію – Леся Волошин

Режисер-постановник – Олександр Сальников

Оператор-постановник – Максим Мельник

Художник-постановник – Іван Степаненко

Продюсер – Єгор Малихін

Креативний продюсер – Дмитро Гольдман

Шоураннер – Дмитро Кіцай

Прем’єра серіалу очікується наступного року на СТБ.

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