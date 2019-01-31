1 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера детективного сериала «Загадка для Анны». Зрители увидят сразу четыре серии подряд. Актриса Даша Трегубова сыграет умного следователя, которая с легкостью разгадывает загадки других. Но сможет ли героиня справиться со своей? Вы узнаете совсем скоро!

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Талантливую актрису и ведущую «Цієї миті рік потому» Дашу Трегубову мы увидим в роли находчивого детектива Анны Киреевой. Несмотря на личную трагедию, героиня сериала стоит на страже порядка. Она расследует убийства, помогает другим людям и находит преступников.

Женщина успешна в своей профессии, но несчастна в личной жизни, поскольку не может иметь детей. Многолетний брак Анны трещит по швам, и даже ласковый муж не в силах сохранять спокойствие.

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На фоне семейных ссор Анна расследует загадочное дело. Она видит аварию на дороге, в которой остался в живых только маленький ребенок. Выясняя, живы ли родители девочки, Анна не замечает, как сама привязывается к ней.

В сериале «Загадка для Анны» зрителей ждет остросюжетный детектив, трогательная драма и невероятная игра Даши Трегубовой.

Не пропустите 1 февраля в 20:00 на телеканале СТБ премьеру сериала «Загадка для Анны»!

Video: «Загадка для Анны»: дата выхода сериала Когда сериал Загадка для Анны выходит в эфир телеканала СТБ в 2019 году? Уже известна дата выхода сериала Загадка для Анны на СТБ

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