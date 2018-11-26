Ведуча мотиваційного шоу «Цієї миті рік потому» — Даша Трегубова — надзвичайно стильна та креативна. Красуня завжди підбирає цікаві вбрання та йде в ногу з головними модними тенденціями. А що пов’язує актрису з першою леді США — Меланією Трамп? Дізнайтеся у матеріалі!

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Відома українська актриса Даша Трегубова досягла успіху в усіх сферах життя. Вона вміє поєднувати улюблену роботу із вихованням рідної доньки Поліни. При такому шаленому графіку жінка завжди виглядає стильно, адже вміє вдало добирати модні образи.

У звичайному житті Даша надає перевагу зручний одяг. У гардеробі актриси безліч пар джинсів та спортивного взуття:

«Я дуже люблю стиль кежуал, адже у 21 столітті не потрібно виділятися за допомогою одягу. Хоча, є дуже багато світських заходів, де я з’являюсь у вечірніх та коктейльних сукнях».

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У проекті «Цієї миті рік потому» ведуча одягає витончені сукні та класичні костюми. Даша Трегубова зізнається, що один з улюблених образів — це комбінезон, що схожий до вбрання головної героїні фільму «Убити Білла». Проте стиль актриси у шоу часто нагадує образ першої леді США — Меланії Трамп.

«Кожна жінка, яка з’являється постійно на публіці у класичній сукні, виглядає бездоганно. А Меланія насправді дуже красива. Колись я бачила першу леді з президентом особисто», — ділиться актриса.

Даша Трегубова часто купує демократичні речі місцевих дизайнерів. На такий вибір ведучу надихнув стиль життя колишньої першої леді США — Мішель Обами.

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