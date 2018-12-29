Даша Трегубова — актриса, телеведуча, сценарист, креативний продюсер з великим досвідом роботи в кіно та на телебаченні. Також вона прекрасна ведуча неймовірного шоу «Цієї миті рік потому», в якому українці здійснювали свої заповітні мрії. Чим жінка займатиметься після завершення мотиваційного проекту? Про яку ролі в кіно мріє Даша Трегубова? Дізнайтеся у матеріалі.

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Які враження у вас залишилися після останнього випуску «Цієї миті рік потому»?

Період зйомок «Цієї миті рік потому» — неймовірно складний технічно, надзвичайно емоційний та дуже цікавий для всіх учасників і творців шоу. Головне — наш проект зробив 126 осіб щасливішими. А ще кілька мільйонів глядачів зрозуміли, що все можливо — просто тут і зараз.

Що можете сказати про команду, яка творила мотиваційний проект?

Величезна та надзвичайно зацікавлена команда творців «Цієї миті рік потому» вкладала всі сили, щоб зробити шоу яскравим та емоційним. Навіть герої після участі в проекті продовжують надсилати фото та ділиться своїми життєвими змінами. А ми намагаємося спілкуватися з усіма, адже їм дуже важлива підтримка. Навіть чоловік з маленького села приїжджає до Києва з метою пообіцяти на всю Україну досягти успіху. І за допомогою великої дружньої команди він втілює заповітну мрію в життя. Я так часто бачила, як плачуть люди в «Цієї миті рік потому», що відкрила для себе нові грані. Зрозуміла, що всі ми — вразливі люди.

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Які історії українців вразили найбільше?

Дуже вразила історія про хлопця-наркомана, який перестав приймати наркотики. Історія про чоловіка, який зрадив дружині та намагався відновити сім’ю. Але особливу увагу заслуговують жінки. Вони вражають та радують своїми змінами. Героїні протягом довгих років тягнули на собі вантаж чи провини, чи невдалого шлюбу. І в один момент вони твердо сказали собі: «Досить, я стану королевою!». Пам’ятаю, як в проект прийшла дівчина з метою вийти заміж за багатого чоловіка. Вона не корислива, а просто втомилася тягнути на собі вантаж всієї родини. І всі дуже здивувалися, коли через рік героїня зайшла в студію з багатим та дуже приємним чоловіком. Пара дійсно була щаслива — такі емоції не можна замінити.

Що для вас все ж ближче — бути ведучою чи грати в кіно?

Мені подобається такі речі поєднувати. У кіно ти завжди граєш роль, повністю перевтілюючись в іншу людину. Тобі завжди цікаво, як ти впораєшся та передаси емоції в кадрі. А на телебаченні ти проживаєш своє життя. У «Цієї миті рік потому» я намагалася видавати все більшими дозами, ніж роблю це у звичайному житті.

Про яку ролі в кіно мрієте?

У мене багато бажань! Обожнюю співати, тому хотіла б зіграти в мюзиклі. Бачу себе в пишних сукнях в історичному проекті. Також хотілося б стати частиною міжнародного проекту. Для мене це не буде складністю, оскільки вільно володію англійською. Я обожнюю атмосферне кіно, як «Справжній детектив» або «Твін Пікс». І я впевнена, український кінематограф розвивається, та зовсім скоро ми все це отримаємо.

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Дашо, ви — і телеведуча, і актриса, і турботлива мати. У чому ваш секрет успіху?

Ніякого секрету немає. Намагаюся дуже багато працювати над своїми проектами. Але головне — вибрати справу, яке дуже любиш. В такому випадку вам ніколи не буде лінь вставати о четвертій ранку, їхати на майданчик та працювати. Досягти успіху не можна, сидячи на дивані. Історія «Я хочу нічого не робити і отримувати гроші» — не про мене. Я хочу робити все, повністю віддаватися улюбленій роботі та добре заробляти.

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