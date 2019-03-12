Як правильно доглядати за шкірою обличчя? Напевно, кожна дівчина ставить собі це питання. Своїми порадами поділилася прекрасна ведуча «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова. Раніше ми вже говорили про те, як виглядати стильно і як піклуватися про волосся. Сьогодні докладно розповімо, як правильно доглядати за шкірою обличчя, аби завжди залишатися красивою.

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У щоденному догляді за шкірою жінки часто роблять помилки. Аби не нашкодити личку, потрібно дотримуватися деяких правил. Наші рекомендації щодо правильного догляду за шкірою підійдуть для всіх, незалежно від вашого віку.

Як правильно доглядати за шкірою?

1. Регулярно очищайте шкіру обличчя

З огляду на індивідуальні особливості вашого обличчя, потрібно завжди дотримуватися правильного догляду за шкірою вранці і ввечері. Умивання повинно стати вашою щоденною звичкою, адже сама процедура займає не більше п’яти хвилин. Використовуйте для вмивання тільки ті засоби, на які у вас не виникає алергії.

2. Зволожуйте шкіру обличчя щодня

Якщо ви володарка чутливої ​​і дуже ніжної шкіри, вам потрібно повноцінно її зволожувати. Намагайтеся завжди наносити крем з легкою текстурою, який прибере сухість і подразнення.

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Правильний догляд за шкірою буде тільки в тому випадку, якщо зволожувати її регулярно. Нанесення товстого шару крему раз на тиждень не принесе ніякої користі.

3. Раз на тиждень робіть пілінг або скрабування шкіри

Користуйтеся скрабами, адже таким способом ви позбудетесь відмерлих клітин, а шкіра стане ніжною та шовковистою. Ретельно вибирайте продукцію для скрабування. Для чутливої ​​шкіри краще використовувати скраб зі шкаралупою дрібних горіхів.

Пам’ятайте, пілінг — річ незамінна. Але не варто надто захоплюватися цією процедурою, аби не пошкодити епідерміс. Будьте обережні і завжди ретельно зволожуйте шкіру після пілінгу.

4. Наносьте маски для обличчя і тіла кілька разів на тиждень

Спробуйте 2—3 рази на тиждень робити маски для обличчя і тіла, аби позбавити свій епідерміс токсинів та очистити його від бруду. У магазині косметики вибирайте тільки ті маски, які підходять вашому типу шкіри. Також можна приготувати маску для обличчя самостійно, але її компоненти повинні бути свіжими та не мати неприємних запахів.

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Запам’ятайте, маску потрібно наносити тільки на чисте тіло. Найкраще користуватися косметичними засобами після прийняття теплої ванни. Перед нанесенням трохи намочіть обличчя, та тільки потім нанесіть маску. Дайте їй висохнути протягом 15—20 хвилин, а потім змийте водою.

5. Приймайте теплу ванну для правильного догляду за шкірою

Тепла ванна має розслабляючий ефект. Вода не повинна бути гарячою чи холодною: тільки середні температури дозволять шкірі омолодитися.

Фахівці рекомендують додавати ефірні масла, які тонізують весь організм та здійснюють позитивний вплив на епідерміс.

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Оливкову олію часто використовують в догляді за шкірою. Вона не забиває пори та дуже добре зволожує шкіру. Також оливкова олія чудово знімає косметику. Для використання просто намочіть ватний тампон в олії й акуратно протріть обличчя.

Олія абрикосових кісточок — незамінний засіб для правильного догляду за шкірою. Також вона прибирає ознаки старіння навколо очей і бореться зі зморшками.

незамінний засіб для правильного догляду за шкірою. Також вона прибирає ознаки старіння навколо очей і бореться зі зморшками. Кокосову олію рекомендують косметологи, якщо ви хочете правильно доглядати за шкірою обличчя. Вона містить багато вітамінів і активних компонентів у своєму складі. Кокосова олія часто використовується для захисту шкіри від пересушування в зимовий період.

6. Пийте багато води на день

В кінці дня шкіра часто виглядає сухою, особливо у тих, хто мало п’є води. Тому для поліпшення стану епідермісу потрібно пити якомога більше чистої води протягом дня. Достатня кількість рідини в організмі допоможе впоратися з дрібними проблемами на шкірі та очистити її.

7. Почніть вживати тільки здорову їжу

Вживання їжі кожного дня має сильний вплив на стан нашого тіла. Для правильного догляду за шкірою дієтологи рекомендують вживати більше овочів, фруктів, в яких міститься маса вітамінів і антиоксидантів.

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Оскільки стан шкіри залежить від того, що ми їмо, потрібно утримуватися від шкідливої їжі. Це перероблені та очищені вуглеводи, а також шкідливі жири. Вживання подібних продуктів прискорює старіння шкіри й сушить її.

Відома актриса Даша Трегубова не з чуток знає, як правильно доглядати за власною шкірою. Після зйомок і студійного макіяжу вона дуже втомлюється, тому Даша використовує кілька секретів, аби завжди виглядати чудово.

Використовувати гідрофільну олію, ретельно знімаючи косметику зі шкіри. Потім змити олію міцелярною водою та нанести зволожувальний крем.

Вранці час від часу використовувати патчі під очі.

Чудове рішення для догляду за шкірою — пілінг-скатка. Таких засобів багато в корейській косметиці. Саме цей пілінг набагато м’якший, ніж скраб, хоча за принципом використання вони схожі.

пілінг-скатка. Таких засобів багато в корейській косметиці. Саме цей пілінг набагато м’якший, ніж скраб, хоча за принципом використання вони схожі. У теплу пору року обов’язково використовувати термальну воду, щоб охолодити свій епідерміс.

Робити різноманітні маски, коли є час і настрій.

Застосовувати скраб для тіла, який можна зробити в домашніх умовах з кавової гущі та оливкової олії.

Раз на півроку проходити курс масажу з метою тримати своє тіло в тонусі.

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