Как правильно ухаживать за кожей лица? Наверное, каждая девушка задает себе этот вопрос. Своими советами поделилась прекрасная ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова. Ранее мы уже говорили о том, как выглядеть стильно и как заботиться о волосах. Сегодня подробно расскажем, как правильно ухаживать за кожей лица, чтобы всегда оставаться красивой.

Больше по теме: Уход за кожей лица: 5 шагов для красоты

В ежедневном уходе за кожей женщины часто совершают ошибки. Чтобы не навредить личику, нужно соблюдать некоторые правила. Наши рекомендации по правильному уходу за кожей подойдут для всех, независимо от вашего возраста.

Как правильно ухаживать за кожей?

1. Регулярно очищайте кожу лица

Учитывая индивидуальные особенности вашего лица, нужно всегда соблюдать правильный уход за кожей утром и вечером. Умывание должно стать вашей ежедневной привычкой, ведь сама процедура занимает не больше пяти минут. Используйте для умывания только те средства, на которые у вас не возникает аллергии.

2. Увлажняйте кожу лица ежедневно

Если вы обладательница чувствительной и очень нежной кожи, вам нужно полноценно ее увлажнять. Старайтесь всегда наносить кремы с легкой текстурой, которые уберут сухость и раздражение.

Больше по теме: Ежедневный уход за кожей лица: очищаем, тонизируем, увлажняем

Правильный уход за кожей будет только в том случае, если увлажнять ее регулярно. Нанесение толстого слоя крема раз в неделю не принесет никакой пользы.

3. Раз в неделю делайте пилинг или скрабирование кожи

Пользуйтесь скрабами, ведь таким способом вы избавитесь от отмерших клеток, а кожа станет нежной и шелковистой. Тщательно выбирайте продукцию для скрабирования. Для чувствительной кожи лучше использовать скраб со скорлупой мелких орехов.

Помните, пилинг — вещь незаменимая. Но не стоит сильно увлекаться этой процедурой, чтобы не повредить эпидермис. Будьте осторожны и всегда тщательно увлажняйте кожу после пилинга.

4. Наносите маски для лица и тела несколько раз в неделю

Попробуйте 2—3 раза в неделю делать маски для лица и тела, чтобы избавить свой эпидермис от токсинов и очистить от грязи. В магазине косметики выбирайте только те маски, которые подходят вашему типу кожи. Также можно приготовить маску для лица самостоятельно, но ее компоненты должны быть свежими и не иметь неприятных запахов.

Больше по теме: Домашний уход за кожей лица: какие средства использовать

Запомните, маску нужно наносить только на чистое тело. Лучше всего пользоваться косметическими средствами после принятия теплой ванны. Перед нанесением немного намочите лицо, и только затем накладывайте маску. Дайте ей высохнуть в течение 15—20 минут, а потом смойте водой.

5. Принимайте теплую ванну для правильного ухода за кожей

Теплая ванна оказывает на тело расслабляющее действие. Вода не должна быть горячей или холодной: только средние температуры позволят коже омолодиться.

Специалисты рекомендуют добавлять эфирные масла, которые тонизируют весь организм и оказывают положительное влияние на эпидермис.

Больше по теме: Уход за кожей лица после 30 лет: простые правила

Оливковое масло часто используют в уходе за кожей. Оно не забивает поры лица и очень хорошо увлажняет его. Также оливковое масло отлично снимает косметику. Для использования просто намочите ватный тампон в масле и аккуратно протрите лицо.

Масло абрикосовых косточек — незаменимое средство для правильного ухода за кожей. Также оно убирает признаки старения вокруг глаз и борется с морщинами.



Кокосовое масло рекомендуют косметологи, если вы хотите правильно ухаживать за кожей лица. Оно содержит много витаминов и активных компонентов в своем составе. Кокосовое масло часто используют, чтобы защитить кожу от пересушивания в зимний период.

6. Пейте много воды за день.

В конце дня кожа часто выглядит сухой, особенно у тех, кто мало пьет воды. Поэтому для улучшения состояния эпидермиса нужно пить как можно больше чистой воды на протяжении дня. Достаточное количество жидкости в организме поможет справиться с мелкими проблемами на коже и очистить ее.

7. Начните принимать только здоровую пищу

Употребление пищи каждый день имеет сильное влияние на состояние нашего тела. Для правильного ухода за кожей диетологи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов, в которых содержится масса витаминов и антиоксидантов.

Больше по теме: Уход за кожей вокруг глаз: топ-5 основных принципов для любого возраста

Поскольку состояние кожи зависит от того, что мы едим, то нужно воздерживаться от вредной пищи. Это переработанные и очищенные углеводы, а также вредные жиры. Употребление подобных продуктов ускоряет старение кожи и сушит ее.

Известная актриса Даша Трегубова не понаслышке знает, как правильно ухаживать за собственной кожей. После съемок и студийного макияжа она очень устает, поэтому Даша использует несколько секретов, чтобы всегда выглядеть восхитительно.

Использовать гидрофильное масло, тщательно удаляя косметику с кожи. Затем смыть масло мицеллярной водой и нанести увлажняющий крем.

Утром время от времени использовать патчи под глаза.

Замечательное решение для ухода за кожей — пилинг-скатка. Таких средств много в корейской косметике. Именно этот пилинг гораздо мягче, чем скраб, хотя по принципу использования они похожи.

В теплое время года обязательно использовать термальную воду, чтобы охладить свой эпидермис.

Делать разнообразные маски, когда есть время и настроение.

Применять скраб для тела, который можно сделать в домашних условиях из кофейной гущи и оливкового масла.

Раз в полгода проходить курс массажа с целью держать свое тело в тонусе.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ