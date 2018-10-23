Як виглядати стильно щодня? Відповідь підкаже актриса, ведуча «Цієї миті рік потому» і дуже красива жінка Даша Трегубова. Ми підготували серію матеріалів про моду і красу. Виглядати красиво без зайвих витрат — реально. Що для цього потрібно? Дізнайтеся відповідь в матеріалі!

Звичайно, будь-яка дівчина хоче виглядати стильно кожен день. Але тренди змінюються так різко, що ми просто не встигаємо за ними стежити. А іноді взагалі не вистачає коштів на купівлю дорогих речей. Що ж робити, щоб навіть на звичайній прогулянці бути красивою?

Як виглядати стильно без великих витрат?

Складіть базовий гардероб.

Не потрібно лякатися, адже базове — не означає нудне! Для початку перегляньте в шафі весь свій одяг. Виберіть той, за допомогою якого завжди можна створювати багато стильних образів на щодень. Це речі будь-які за кольором, стилем і фасоном, які завжди будуть поєднуватися одна з одною.

Більше на тему: Макіяж осінь 2018: модні тренди

Базові речі повинні складати основу вашого гардеробу тільки тому, щоб не виникало питання «що вдягнути?». Виглядати стильно без зайвих витрат можна в тому випадку, якщо грамотно скласти список основних речей в гардеробі. Звичайно, образ можна доповнити улюбленим аксесуаром.

Купуйте речі поза сезоном.

Позасезонний шопінг — хороша ідея для оновлення гардеробу. Ви не тільки зможете заощадити гроші, а й заздалегідь підготувати образи на кожен день.

Наприклад, взимку краще купувати речі на теплий період часу: шорти, купальники, футболки і легкі куртки. А влітку навпаки — теплі светри або черевики на осінь. Така стратегія дуже популярна серед молоді.

Більше на тему: Модні стрижки 2018 року: поради Мирослави Ульяніної

Доповнюйте образ різними аксесуарами, щоб виглядати дорого.

Звичайно, осінь — не найяскравіша пора року. Сірі будні змушують дотримуватися певного дрес-коду — одягатися в темні кольори, носити светри і теплі чоботи. Але хто сказав, що не можна доповнити образ червоною сумкою, великими сережками або капелюхом?

Вигідною інвестицією стане класичний капелюх або чорне кепі. Такі головні убори ідеально поєднуються з будь-яким верхнім одягом. Кожен день бути стильною непросто, але завжди можна підібрати сумку, яка врятує навіть найпохмуріший образ.

Більше на тему: Модні зачіски й укладки на довге волосся: вибір зірок СТБ у 2018 році

Поясні сумки — гучний тренд, який залишається на першій позиції. І недарма! Це дуже зручно, адже найпотрібніші речі — телефон, кредитка або гребінець — завжди будуть легкодоступні.

Носіть вузькі джинси з об’ємними светрами.

Восени вузькі джинси знову повертаються. Красиво підібраний низ підкреслить вашу фігуру — зробить її стрункішою і виділить стегна. У холодний період рекомендуємо носити штани темних відтінків з високою талією. Щоб виглядати стильно, під такий образ найкраще підходять об’ємні светри грубої в’язки.

Таке поєднання демонструє в жінці її стрункість, ніжність і тендітність. Светр-oversize і якісні джинси неодмінно зроблять ваш образ дорогим без зайвих витрат.

Більше на тему: Модні теплі сукні 2018: фото-новинки

Зробіть акцент на талії за допомогою правильно підібраного низу.

Погодьтеся, талія — ​​найпривабливіша частина жіночого тіла. Тому її підкреслення ніколи не буде зайвим. Стилісти рекомендують носити широкі пояси поверх суконь вільного розміру, жакетів і навіть пальто. За допомогою такого трюку можна скорегувати свій силует і при цьому залишатися стильною щодня.

Чорні речі — завжди виглядають дуже дорого і стильно.

Одяг чорного кольору буде актуальний і стильний завжди. Темні речі поєднуються з усіма аксесуарами. У чорному пальто, светрі та брюках ви будете виглядати стильно, дорого.

Більше на тему: Брови 2018: модні тенденції року і лайфхаки від Олени Мельник

Наприклад, класична чорна сукня — найоптимальніший варіант на будь-який захід. Гардероб жінки неповний, якщо в ньому немає речей чорного кольору.

Нанесіть мінімум макіяжу і доглядайте за волоссям.

Безсумнівно, красиво підібраний одяг зробить ваш образ стильним і бездоганним. Тільки недоглянутість зіпсує ваш зовнішній вигляд. Тому завжди стежте за станом волосся. Гарна зачіска — запорука гарного образу на кожен день.

Більше на тему: Модне зимове взуття 2018–2019: поради від Ольги Сумської

Забудьте про яскраві тіні, сьогодні в тренді — природна краса. Багато дівчат не можуть відмовитися від червоної помади, чорної підводки, тонального крему і хайлайтера. Але ніщо так не дешевить образ, як багатошаровість косметики. Нещодавно не нафарбована дівчина вважалася сірою мишкою, яка не вміє слідкувати за собою. Але час і вподобання змінилися. Легкий макіяж зробить ваш образ красивим і водночас дорогим.

Відома актриса і ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова знає, як виглядати дорого щодня. Щоб виглядати стильно, вона рекомендує слідкувати за собою:

Приділяти увагу макіяжу. Якщо він є, то повинен бути доречним і правильно підібраним. Але вдень ​​краще утриматися від товстого шару тонального крему або накладних вій.

Вибирати правильне взуття. Якісне, зручне і красиве взуття — запорука гарного настрою і легкої ходи у дівчат.

Деталі — запорука краси. Доглянуті руки, гарний манікюр, сяюча шкіра і здорове волосся завжди виглядають стильно.

Любов до себе зробить ваше життя яскравішим. Зміни в зовнішності завжди видно, коли горять ваші очі. А позитивна енергетика — це завжди модно і стильно.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ