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Телеканал СТБ / Як виглядати стильно щодня: поради Даші Трегубової

Як виглядати стильно щодня: поради Даші Трегубової

Телеканал СТБ

Як виглядати стильно щодня? Відповідь підкаже актриса, ведуча «Цієї миті рік потому» і дуже красива жінка Даша Трегубова. Ми підготували серію матеріалів про моду і красу. Виглядати красиво без зайвих витрат — реально. Що для цього потрібно? Дізнайтеся відповідь в матеріалі!

Звичайно, будь-яка дівчина хоче виглядати стильно кожен день. Але тренди змінюються так різко, що ми просто не встигаємо за ними стежити. А іноді взагалі не вистачає коштів на купівлю дорогих речей. Що ж робити, щоб навіть на звичайній прогулянці бути красивою?

Як виглядати стильно без великих витрат?

  1. Складіть базовий гардероб.

Не потрібно лякатися, адже базове — не означає нудне! Для початку перегляньте в шафі весь свій одяг. Виберіть той, за допомогою якого завжди можна створювати багато стильних образів на щодень. Це речі будь-які за кольором, стилем і фасоном, які завжди будуть поєднуватися одна з одною.

как выглядеть стильно

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Базові речі повинні складати основу вашого гардеробу тільки тому, щоб не виникало питання «що вдягнути?». Виглядати стильно без зайвих витрат можна в тому випадку, якщо грамотно скласти список основних речей в гардеробі. Звичайно, образ можна доповнити улюбленим аксесуаром.

как выглядеть стильно

  1. Купуйте речі поза сезоном.

Позасезонний шопінг — хороша ідея для оновлення гардеробу. Ви не тільки зможете заощадити гроші, а й заздалегідь підготувати образи на кожен день.

как выглядеть стильно

Наприклад, взимку краще купувати речі на теплий період часу: шорти, купальники, футболки і легкі куртки. А влітку навпаки — теплі светри або черевики на осінь. Така стратегія дуже популярна серед молоді.

как выглядеть стильно

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  1. Доповнюйте образ різними аксесуарами, щоб виглядати дорого.

Звичайно, осінь — не найяскравіша пора року. Сірі будні змушують дотримуватися певного дрес-коду — одягатися в темні кольори, носити светри і теплі чоботи. Але хто сказав, що не можна доповнити образ червоною сумкою, великими сережками або капелюхом?

как выглядеть стильно

как выглядеть стильно

Вигідною інвестицією стане класичний капелюх або чорне кепі. Такі головні убори ідеально поєднуються з будь-яким верхнім одягом. Кожен день бути стильною непросто, але завжди можна підібрати сумку, яка врятує навіть найпохмуріший образ.

как выглядеть стильно

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как выглядеть стильно

Поясні сумки — гучний тренд, який залишається на першій позиції. І недарма! Це дуже зручно, адже найпотрібніші речі — телефон, кредитка або гребінець — завжди будуть легкодоступні.

как выглядеть стильно

как выглядеть стильно

  1. Носіть вузькі джинси з об’ємними светрами.

Восени вузькі джинси знову повертаються. Красиво підібраний низ підкреслить вашу фігуру — зробить її стрункішою і виділить стегна. У холодний період рекомендуємо носити штани темних відтінків з високою талією. Щоб виглядати стильно, під такий образ найкраще підходять об’ємні светри грубої в’язки.

как выглядеть стильно

Таке поєднання демонструє в жінці її стрункість, ніжність і тендітність. Светр-oversize і якісні джинси неодмінно зроблять ваш образ дорогим без зайвих витрат.

как выглядеть стильно

как выглядеть стильно

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как выглядеть стильно

  1. Зробіть акцент на талії за допомогою правильно підібраного низу.

Погодьтеся, талія — ​​найпривабливіша частина жіночого тіла. Тому її підкреслення ніколи не буде зайвим. Стилісти рекомендують носити широкі пояси поверх суконь вільного розміру, жакетів і навіть пальто. За допомогою такого трюку можна скорегувати свій силует і при цьому залишатися стильною щодня.

как выглядеть стильно

как выглядеть стильно

  1. Чорні речі — завжди виглядають дуже дорого і стильно.

Одяг чорного кольору буде актуальний і стильний завжди. Темні речі поєднуються з усіма аксесуарами. У чорному пальто, светрі та брюках ви будете виглядати стильно, дорого.

как выглядеть стильно

как выглядеть стильно

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Наприклад, класична чорна сукня — найоптимальніший варіант на будь-який захід. Гардероб жінки неповний, якщо в ньому немає речей чорного кольору.

 

  1. Нанесіть мінімум макіяжу і доглядайте за волоссям.

Безсумнівно, красиво підібраний одяг зробить ваш образ стильним і бездоганним. Тільки недоглянутість зіпсує ваш зовнішній вигляд. Тому завжди стежте за станом волосся. Гарна зачіска — запорука гарного образу на кожен день.

как выглядеть стильно

как выглядеть стильно

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Забудьте про яскраві тіні, сьогодні в тренді — природна краса. Багато дівчат не можуть відмовитися від червоної помади, чорної підводки, тонального крему і хайлайтера. Але ніщо так не дешевить образ, як багатошаровість косметики. Нещодавно не нафарбована дівчина вважалася сірою мишкою, яка не вміє слідкувати за собою. Але час і вподобання змінилися. Легкий макіяж зробить ваш образ красивим і водночас дорогим.

как выглядеть стильно

Відома актриса і ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова знає, як виглядати дорого щодня. Щоб виглядати стильно, вона рекомендує слідкувати за собою:

  • Приділяти увагу макіяжу. Якщо він є, то повинен бути доречним і правильно підібраним. Але вдень ​​краще утриматися від товстого шару тонального крему або накладних вій.
  • Вибирати правильне взуття. Якісне, зручне і красиве взуття — запорука гарного настрою і легкої ходи у дівчат.
  • Деталі — запорука краси. Доглянуті руки, гарний манікюр, сяюча шкіра і здорове волосся завжди виглядають стильно.
  • Любов до себе зробить ваше життя яскравішим. Зміни в зовнішності завжди видно, коли горять ваші очі. А позитивна енергетика — це завжди модно і стильно.

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