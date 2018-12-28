Учасники «Цієї миті рік потому»-2018 здивують глядачів своїм перевтіленням та сміливими вчинками. І у фінальному 18 випуску українці готові здійснити все можливе заради мрії.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Три жінки прийшли з метою відшукати чоловіка для своєї найкращої подруги. Чи вдасться їм знайти кохання для героїні «Цієї миті рік потому»?

Матері-одиначці загрожує небезпека — у жінки можуть забрати рідну дитину. Чи під силу їй зберегти щастя маленької сім’ї?

Коли В’ячеславу було півтора року, батьки залишили малюка в під’їзді зимовим вечором. Чи пробачить чоловік рідних, які залишили його напризволяще?

Олена давно забула про палку пристрасть у стосунках. Сьогодні вона з чоловіком, скоріше, сусіди, а не подружжя. Чи вдасться їй повернути прихильність коханого?

В учасників «Цієї миті рік потому» була єдина дочка Аліна, яка загинула в ДТП. Чи зможе подружжя забути страшну трагедію та знову народити дитину?

Пухлина розміром з футбольний м’яч перетворила життя Тетяни на пекло.

Чи наважиться жінка на операцію, аби позбутися недуги та відчути себе красивою?

Альфонс залишив Ірині борг у 50 тис. доларів та безслідно зник. Чи зможе вона почати нове життя та знову довіряти чоловікам?

Вже сьогодні, 28.12.2018, у фінальному 18 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся неймовірні історії українців!

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» руйнують стереотипи та досягають бажаного у 18 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 18 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 18 здійснять мрії

Video: Як герої «Цієї миті рік потому» руйнують стереотипи та досягають бажаного у 18 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 18 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 18 здійснять мрії

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