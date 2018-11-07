Даша Трегубова про виховання доньки

Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова — справжній приклад для наслідування. Життя Даші не обмежується тільки улюбленою роботою. Актриса завжди знаходити час для головного — дочки Поліни. Як Даша Трегубова виховує свою дитину? Дізнайтеся в матеріалі.

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Ведучу часто запитують, як вона виховує свою дитину. І в своїх соціальних мережах Даша Трегубова розповіла про власні правила виховання Поліни.

Правило № 1. Радійте за дитину

Даша Трегубова рекомендує завжди знаходити сили та час для свого малюка. Дітей потрібно хвалити за будь-які успіхи. Адже якщо малюк впевнений, що його люблять, він легше подолає всі труднощі.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 7 Ноя 2018 в 3:55 PST

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Правило № 2. Дивіться на дитину чужими очима

Подивившись на своє дитя з абсолютно іншого боку, ви зможете помітити нові риси характеру, на які раніше не звертали уваги. Даша Трегубова також пише, що таке правило чудово працює й навпаки:

«Якщо вам доводиться провести час з чужою дитиною, від думки про яку в голову приходять слова «чудовисько» або «пекло», уявіть, що ця дитина ваша. Побачите, скільки симпатичних рис ви в ній знайдете!».

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Правило № 3. Менше «ні» та «не можна»

Ведуча Даша Трегубова скаржиться, що зараз батьки начиталися методик та почали встановлювати правила життя для маленького індивідуума. Вона вважає, що для дошкільного віку цілком достатньо десяти правил та законів. Актриса радить вберегтися від небезпеки, але не забороняти робити дитині власні кроки.

«Тому що свобода — це прекрасно. Це і є дитинство. І не треба його псувати!» — каже Даша.

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Правило № 4. Ви — головний приклад для дитини

Років через десять з багатьма рисами вашого характеру та життєвими позиціями дитина буде не погоджуватися, на думку Даші Трегубової. Але життєві звичаї, які батьки закладуть у своє чадо ще з дитинства, залишаться з ним назавжди:

«Ми виховуємо дітей, а вони роблять нас кращими!».

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